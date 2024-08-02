Геймплейный трейлер ремейка "Готики" возвращает нас в Миртану

Долгожданный ремейк "Готики" был последним, что показали на сегодняшней выставке THQ Nordic Showcase. Ремейк разрабатывается недавно созданной испанской студией Alkimia Productions и находится в работе уже несколько лет.
Новые геймплейные кадры представляют собой наиболее подробный обзор, демонстрирующий многообещающие улучшения визуальной составляющей и анимации по сравнению с тем, что мы видели раньше. По словам разработчиков, при создании ремейка они сосредоточились на четырех основных принципах "Готики": симуляции живого мира, исследовании, сюжете и боях.
Симуляция мира будет выполнена в масштабах, "едва ли когда-либо встречавшихся в играх", благодаря распорядку дня заключенных колонии и существ, населяющих эту местность. Вы также полностью вольны решать, куда и когда отправиться в ту или иную зону, пусть и на свой страх и риск. В ходе исследований вы встретите сложных персонажей, которые отправят вас на сложные квесты, которые можно выполнить разными способами, побуждая мир отвечать тем же.
Бои, как утверждается, будут захватывающими, медленными и тактическими, в сочетании с приятным развитием персонажа. Игроки смогут выбирать между различными видами оружия ближнего и дальнего боя, а также изучать магию. Тренировка этого оружия будет иметь решающее значение для достижения максимальной эффективности.
Помимо этих довольно типичных обещаний, Alkimia также рассказала, что в ремейке "Готики" появятся новые квесты, а также будут расширены некоторые существующие. Ремесло станет более сложным, а развитие персонажа - более полезным. Кроме того, пользовательский интерфейс (UI) был намеренно сведен к минимуму для максимального погружения в игровой процесс.
В конце ролика диктор упомянул, что игра "скоро" разожжет пламя ностальгии для фанатов. Возможно, это намек на сроки выхода игры; хотя пока никаких сведений об этом не поступало, в последнем отчете материнской компании говорится о том, что запуск состоится до марта 2025 года.
Довольно годно выглядит. Особенно на фоне последних игр THQ.
выглядит реально годно, просто очень круто, особенно на фоне первой демки, но блин ожидание затянулось, это реально не интрига уже, а банальное издевательство, хоть бы год назвали
А тут уже ничего не поделать. Ведь о его существовании мы узнали ещё до начала разработки. Да и то некоторые уже начали ныть, походу ждали уровень бюджета ГТА ток от мира РПГ. Вон пусть от Майкрософт за бабу шизу играют, там дорого богато, а анимации какие, вот только толку))
Да и в этом месяце в Германии будет движ игровой, туда демку привезут, так что кто знает что ещё покажут и расскажут
Вкусновато но МАЛОВАТО!!!! ждём 20 числа.
20 же Gamescom? А ну тогда вполне вероятно могут показать геймплей если THQ посетят выставку
Да Блин, опять не геймплей. Я ожидал полноценную демонстрацию геймплея, а в итоге геймплея в этом трейлере кот наплакал. Прям какое-то. Сталкер. Хотя нет, Не Сталкер. У Сталкера больше геймплейных роликов и даже 12 августа должны показать полноценный геймплей, а у Готики такого нет. но выглядит всё равно неплохо, можно даже сказать хорошо. Но я ожидал большого в плане показа.
Это нам надо
Единственное что не очень понравилось .так это анимации смерти. такое чувство что не допилили. мобы умирают как в оригинальной готике. тобиж быстрая анимация смерти а дальше туша с кривой физикой падает на землю. на 2:48 даже видно как тела кротокрысов подпрыгивают на земле, после смерти.
Удивительно, выглядит очень неплохо. Видно что поработали над боевкой, что приятно. графика тоже вполне на уровне. Еще немного отполировать анимации и можно выпускать.
Не знаю что тут годного. Выглядит современно, но на этом все. Убогие анимации, внешний вид персонажей никакой, будто игру на юнити школьник делал. Не удивлюсь, если потом окажется, что игру на аутсорс отдавали.
Ждем даунгрейд
Затаился в ожидании..
Ну когда же блин?
Суперово. Чувствуется, что подошли не "тяп-ляп". Ждём.
Выглядит как просто сносная игра на 7 из 10.
Слабый ремейк, видно сразу что его делали очень неопытные разработчики, которые осовременили Готику по стандартам 2012 года, а не 2024.
Как-то не очень выглядит...
да ставте вы другой плеер! этот сраный ютуб ни**** не грузит
лучше, чем ожидал. теперь точно жду, после альфы были сомнения. теперь нет.
ни даты ни геймплея (ну минимум геймплея) ничего, и это презентация, а я блин ждал, просто разочаровали THQ лучше б вообще молчали, все готики куплены, но ремейк принципиально буду пиратить
Демку привезут на Gamescom, и даже дадут поиграть всем желающим
дату еще в прошлом году озвучивали. планируют на 2024.
а геймплей. как бы весь ролик это геймплей.
Весь ролик геймплей? Нее в этом трейлере нам в основном рассказывают об игре и иногда показывают геймплей по несколько секунд
Elex 3.