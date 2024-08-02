Геймплейный трейлер ремейка "Готики" возвращает нас в Миртану

Долгожданный ремейк "Готики" был последним, что показали на сегодняшней выставке THQ Nordic Showcase. Ремейк разрабатывается недавно созданной испанской студией Alkimia Productions и находится в работе уже несколько лет.

Новые геймплейные кадры представляют собой наиболее подробный обзор, демонстрирующий многообещающие улучшения визуальной составляющей и анимации по сравнению с тем, что мы видели раньше. По словам разработчиков, при создании ремейка они сосредоточились на четырех основных принципах "Готики": симуляции живого мира, исследовании, сюжете и боях.

Симуляция мира будет выполнена в масштабах, "едва ли когда-либо встречавшихся в играх", благодаря распорядку дня заключенных колонии и существ, населяющих эту местность. Вы также полностью вольны решать, куда и когда отправиться в ту или иную зону, пусть и на свой страх и риск. В ходе исследований вы встретите сложных персонажей, которые отправят вас на сложные квесты, которые можно выполнить разными способами, побуждая мир отвечать тем же.

Бои, как утверждается, будут захватывающими, медленными и тактическими, в сочетании с приятным развитием персонажа. Игроки смогут выбирать между различными видами оружия ближнего и дальнего боя, а также изучать магию. Тренировка этого оружия будет иметь решающее значение для достижения максимальной эффективности.

Помимо этих довольно типичных обещаний, Alkimia также рассказала, что в ремейке "Готики" появятся новые квесты, а также будут расширены некоторые существующие. Ремесло станет более сложным, а развитие персонажа - более полезным. Кроме того, пользовательский интерфейс (UI) был намеренно сведен к минимуму для максимального погружения в игровой процесс.

В конце ролика диктор упомянул, что игра "скоро" разожжет пламя ностальгии для фанатов. Возможно, это намек на сроки выхода игры; хотя пока никаких сведений об этом не поступало, в последнем отчете материнской компании говорится о том, что запуск состоится до марта 2025 года.