Gothic Remake получила предварительное окно релиза

Прошло уже довольно много времени с момента анонса ремейка Gothic, а игроки все еще находились в неопределенности. Релиз постоянно переносился, а предоставленные разработчиками графические материалы и другие материалы подвергались критике со стороны многих. Аналогичная ситуация произошла с демоверсией Gothic Remake, представленной на выставке gamescom, которая, несмотря на хорошую передачу атмосферы оригинальной игры, не соответствовала техническим требованиям.

Поэтому неудивительно, что и цена, которую THQ Nordic назначила за Gothic Remake, вызвала много шума, причем скорее негативного. Благо, в прошлом месяце стоимость игры снизили с 60 до 50 евро, чем разработчики немного успокоили кошельки фанатов. А как же дата выхода Gothic Remake? До сих пор она была назначена на «начало 2026 года», однако на днях она стала более конкретной.

Как говорится на странице игры в Steam, Gothic Remake выйдет в первом квартале следующего года. В августе THQ Nordic сообщила, что разработчики не успеют выпустить игру до конца этого года, но теперь есть более четкие данные. Остается только надеяться, что на этот раз обойдется без новых отсрочек, а сам ремейк Gothic получится достаточно хорошим, чтобы отдать дань уважения культовой классической ролевой игре, которая в нашей стране имеет статус культовой.

Gothic Remake выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.