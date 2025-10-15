Gothic Remake получила предварительное окно релиза

Прошло уже довольно много времени с момента анонса ремейка Gothic, а игроки все еще находились в неопределенности. Релиз постоянно переносился, а предоставленные разработчиками графические материалы и другие материалы подвергались критике со стороны многих. Аналогичная ситуация произошла с демоверсией Gothic Remake, представленной на выставке gamescom, которая, несмотря на хорошую передачу атмосферы оригинальной игры, не соответствовала техническим требованиям.
Поэтому неудивительно, что и цена, которую THQ Nordic назначила за Gothic Remake, вызвала много шума, причем скорее негативного. Благо, в прошлом месяце стоимость игры снизили с 60 до 50 евро, чем разработчики немного успокоили кошельки фанатов. А как же дата выхода Gothic Remake? До сих пор она была назначена на «начало 2026 года», однако на днях она стала более конкретной.
Как говорится на странице игры в Steam, Gothic Remake выйдет в первом квартале следующего года. В августе THQ Nordic сообщила, что разработчики не успеют выпустить игру до конца этого года, но теперь есть более четкие данные. Остается только надеяться, что на этот раз обойдется без новых отсрочек, а сам ремейк Gothic получится достаточно хорошим, чтобы отдать дань уважения культовой классической ролевой игре, которая в нашей стране имеет статус культовой.
Gothic Remake выйдет на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.
Стоит ли пройти оригинал?
Да, вполне. А когда выйдет ремейк можно будет сравнить игры.
Если не играл. То геймплей будет не дружелюбный. А так игра хорошая, 2я конечно лучше.
Нет. Не слушайте фанатов. Даже ремейк не рекомендую.
ну выйдет в марте поняли ок, жду своих болотных придурков
Ага, прям к Crimson Desert это будет конечно "гениально". Хотя THQ могут, обладают...
Нехорошее какое-то предчувствие насчёт этого ремейка... Хз, почему...
времена такие, что хорошего ждать не приходиться. Я сам тревожусь, хотя не играл ни в одну из частей)) Но наслышан и хотел бы наконец ознакомиться.
Сыграл в демку(нираса). И прям сильно стал жать ремейк. Хз что будет, но надеюсь будет очень круто
Там все умерло я думаю, обещали в 2025, теперь перенесли, а в 2026 году вообще закроют проект. Скриньте этот коммент
Хорошо что не форточку Если серьезно все-таки мне кажется пора игру выпускать. Ибо все равно по классике она должна повторить судьбу оригинала.
Вероятнее всего, игра не выйдет к 25- летию Готики, Кримсон дезерт потеснит ее. Может, в апреле.