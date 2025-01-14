По Gothic выпустят настолку, которая станет приквелом

THQ Nordic анонсировала Gothic: A Shadow's Quest — официальную реализацию Gothic в виде настольной игры. В одиночку или в компании до трех друзей вы возьмете на себя роль Тени — амбициозного последователя Старого Лагеря, который хочет добиться славы в колонии. Сюжет A Shadow's Quest разворачивается до прибытия Безымянного героя, но в той же Долине Рудников.

Задания, сражения, торговля и открытия — все это должно напоминать легендарную исправительную колонию. Вы можете выбрать одну из восьми предысторий и восемь архетипов, таких как маги или мечники, чтобы пережить приключение так, как вам хочется. Каждый забег состоит из нескольких заданий и особенно сложного элитного задания в конце.

Игровая система основана на классических ролевых играх, а успех ваших действий определяется тестами талантов с помощью бросков D8. Помимо классических миссий с возрастающим уровнем сложности, есть также возможность назначить человека лидером группы, который затем может выступать в роли рассказчика или антагониста.

Игра будет финансироваться через краудфандинговую платформу Gamefound. Вы уже можете следить за игрой там. Пока неизвестно, сколько будет стоить A Shadows Quest и будет ли она доступна для покупки на других платформах в будущем. Однако последний вариант уже рассматривается.