Разработчики ремейка Gothic поделились новыми подробностями

В новой сессии вопросов и ответов с разработчиками из Alkimia Interactive, глава студии Райнхард Поллис, композитор Кай Розенкранц и менеджер сообществ Тимур Ходырев рассказали о различных аспектах игры, от ее продолжительности до изменений, которые они внесли в определенные системы и квестовые линии.

Игровой мир не заперт для игрока, но некоторые вещи можно найти за существом, которое изначально почти невозможно победить. Или, может быть, есть закрытые ворота, но когда вы находите заклинание трансформации, вы можете превратиться в маленького жука, чтобы ползать по туннелям и перемещаться по местам

Вы можете выковать свое собственное оружие, и если вы найдете больше рецептов для лучшего оружия и лучших материалов, вы можете вернуться к кузнецу и выковать более крупное оружие, которое будет выглядеть немного более красивым и сильным.

Квесты можно будет выполнять в любом порядке. Некоторые задания, конечно, продвигают основную историю, но есть и второстепенные задания, которые на нее влияют. Игрок может выбирать, что он хочет делать и что для него важно.

Максимальный уровень в Gothic Remake – 50.

Если на прохождение оригинальной игры 2001 года могло уйти 20 часов, то в ремейке за счёт расширения основной истории и возможности выполнять побочные квесты в последующих главах может понадобиться до 30 часов. Основная идея состоит в том, чтобы побудить игроков играть больше одного раза, чтобы они могли увидеть другие результаты и испытать другой стиль боя.

Поскольку ремейк Gothic разрабатывается на Unreal Engine 5, будут использоваться как Lumen, так и Nanite

Разработчики добавят такие опции, как закрепление камеры слева или посередине экрана.

Есть больше дополнительных квестов и способов что-то сделать, но основной квест остается похожим, то есть вам нужно овладеть лагерем секты.

В ремейке будет больше больше квестов, специфичных для гильдий. Разработчики хотят расширить игру в разных направлениях, хотят предоставить игрокам более подробную информацию о гильдиях, их целях и мотивах.

В Gothic Remake очень сложная система реакций, и разработчики планируют сделать разные реакции в зависимости от хода истории, миссий, недавних событий в мире или просто роли вовлеченных персонажей.

Доступ к магии откроется раньше.

В ремейке будут некоторые варианты сложности, в том числе повышения, но не Новая игра+.

NPC могут использовать магию.

Система развития будет почти такой же, как в оригинальной игре. Вы зарабатываете опыт, выполняя задания и побеждая врагов. Вы можете чему-то научиться только у учителей, то есть здесь нет «деревьев навыков», как во многих других играх RPG. Поэтому вам нужно сначала найти учителя, который является специалистом в той или иной категории. Есть 3-ступенчатая система развития для одноручного, двуручного и дальнобойного оружия, как это было в Gothic 1 (не в Gothic 2).

Есть несколько новых навыков, которые вы можете изучить, например, свободное лазание или ныряние. В последнем случае вы можете научиться дольше оставаться под водой.

В Gothic 1 Remake будет технология трассировки лучей. Разработчики не раскрыли какие технологии генерации кадров и апскейлеров они добавят, но заявили, что их поддержка точно будет.

На консолях будут режимы качества и производительности.

Игра определенно получит некоторые улучшения для PS5 Pro.