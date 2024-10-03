Разработчики ремейка Gothic поделились новыми подробностями

В новой сессии вопросов и ответов с разработчиками из Alkimia Interactive, глава студии Райнхард Поллис, композитор Кай Розенкранц и менеджер сообществ Тимур Ходырев рассказали о различных аспектах игры, от ее продолжительности до изменений, которые они внесли в определенные системы и квестовые линии.
- Игровой мир не заперт для игрока, но некоторые вещи можно найти за существом, которое изначально почти невозможно победить. Или, может быть, есть закрытые ворота, но когда вы находите заклинание трансформации, вы можете превратиться в маленького жука, чтобы ползать по туннелям и перемещаться по местам
- Вы можете выковать свое собственное оружие, и если вы найдете больше рецептов для лучшего оружия и лучших материалов, вы можете вернуться к кузнецу и выковать более крупное оружие, которое будет выглядеть немного более красивым и сильным.
- Квесты можно будет выполнять в любом порядке. Некоторые задания, конечно, продвигают основную историю, но есть и второстепенные задания, которые на нее влияют. Игрок может выбирать, что он хочет делать и что для него важно.
- Максимальный уровень в Gothic Remake – 50.
- Если на прохождение оригинальной игры 2001 года могло уйти 20 часов, то в ремейке за счёт расширения основной истории и возможности выполнять побочные квесты в последующих главах может понадобиться до 30 часов. Основная идея состоит в том, чтобы побудить игроков играть больше одного раза, чтобы они могли увидеть другие результаты и испытать другой стиль боя.
- Поскольку ремейк Gothic разрабатывается на Unreal Engine 5, будут использоваться как Lumen, так и Nanite
- Разработчики добавят такие опции, как закрепление камеры слева или посередине экрана.
- Есть больше дополнительных квестов и способов что-то сделать, но основной квест остается похожим, то есть вам нужно овладеть лагерем секты.
- В ремейке будет больше больше квестов, специфичных для гильдий. Разработчики хотят расширить игру в разных направлениях, хотят предоставить игрокам более подробную информацию о гильдиях, их целях и мотивах.
- В Gothic Remake очень сложная система реакций, и разработчики планируют сделать разные реакции в зависимости от хода истории, миссий, недавних событий в мире или просто роли вовлеченных персонажей.
- Доступ к магии откроется раньше.
- В ремейке будут некоторые варианты сложности, в том числе повышения, но не Новая игра+.
- NPC могут использовать магию.
- Система развития будет почти такой же, как в оригинальной игре. Вы зарабатываете опыт, выполняя задания и побеждая врагов. Вы можете чему-то научиться только у учителей, то есть здесь нет «деревьев навыков», как во многих других играх RPG. Поэтому вам нужно сначала найти учителя, который является специалистом в той или иной категории. Есть 3-ступенчатая система развития для одноручного, двуручного и дальнобойного оружия, как это было в Gothic 1 (не в Gothic 2).
- Есть несколько новых навыков, которые вы можете изучить, например, свободное лазание или ныряние. В последнем случае вы можете научиться дольше оставаться под водой.
- В Gothic 1 Remake будет технология трассировки лучей. Разработчики не раскрыли какие технологии генерации кадров и апскейлеров они добавят, но заявили, что их поддержка точно будет.
- На консолях будут режимы качества и производительности.
- Игра определенно получит некоторые улучшения для PS5 Pro.
КОГДА РЕЛИЗ УЖЕ?!
Когда нибудь
Надо просто ждать и верить.=)
потом ещё ждать патчи, косяки всплывут
Жду релиз в позе Дзен - возьму предзаказом, без вариантов, ибо то, что видел, сильно понравилось.
Что значит "овладеть лагерем секты"
Машинный перевод?
насколько помню, в г1 была ДВУступенчатая система развития оружия
0 - 1 - 2. Уровень "не обучен" тоже считается.
30%,60%,90% так насколько помню
Большие надежды на ремейк, надеюсь,не подведут.
Но ведь Готика была тем и хороша, что можно было придумать уйму способов, как отвлечь высокоуровневого противника и забрать вожделенную награду.
все намекает на необходимость 4090 как минимум
а как максимум компа из НАСА?
нет, IBM Quantum Condor с 433 кубитами
Когда игра выйдет уже 60 серия будет на горизонте, а дял люмена и нанитов обычно хватает 30 серии если не 4к. Нанит наоборот нагрузку уменьшает
Каеф
Болотник курить можно будет?
30 часов... это вам не старфилд, 3000+ часов
может хотя бы годом релиза поделятся м
50 уровень не мало ли? Помню я когда вычищал всю долину к финалу лвл больше вроде был. Хотя в первом Готане баланс не к черту, я в 2 главе вкачивал мастера одноручки, ломал лицо Шраму, лутал с него одноручник на 85 урона и игра превращалась в детский лепет
Даже с киркой играется неплохо, если силу вкачать 😏
технологий Lumen, так и Nanite это очень круто
Нпс и так магию используют.
Весь прикол готики в жестких ограничениях и страданиях , когда тебя везде "гнёт в крендель" система , а тут уже начинается - Квесты можно будет выполнять в любом порядке. Это тогда вообще не разу не готика ..
ты играл в нее вообще?