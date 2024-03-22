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об игре
Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 129 оценок

Разработчики ремейка "Готики" показали обновленную главную обложку игры

Procy_on
Новости

Alkimia Interactive заставила нас долго ждать обещанного сюрприза, но наконец-то мы можем увидеть обновленную обложку ремейка "Готики".

Alkimia Interactive не собиралась "порочить святое", поэтому обложка ремейка "Готики" очень похожа на оригинальную версию. Вверху - название игры, посередине - хорошо знакомый игрокам логотип, а ниже - четыре важных для сюжета персонажа: Горн, Лестер, Мильтен и Диего. На заднем плане мы видим полчища орков - последних непобедимых врагов королевства Миртана.

Поклонники первой "Готики" наверняка испытают чувство ностальгии, глядя на обложку грядущего ремейка. Это также возможность увидеть, как представлены четыре друга Безымянного, которых он встретит на своем пути по мере развития сюжета.

38
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Porsche911GT3RS

На месте глаза поставили пилотку. Больше не заметил отличий.

2
Случайный Игрок

Странное решение))

1
Lejak

Что то мне помнится, на обложке был какой-то Барон с девушками (по крайней мер, моей версии от 1с).

1
Negih

Да, тоже помню от 1С, но там наверно с дополнением ночь Ворона. А вот оригинал

2
Cyrax88

Барон с девицами на обложке третьей части. До сих пор этот диск есть)

-1
StarDNikolaevich Negih

Наверное, вы об этой обложке говорите:

Спойлер

P.S. А "Ночь Ворона" - это дополнение ко второй части.

0
azazello777

Когда?

0
muxamor2011

в конце прошлого года говорили что в 2024. тобиж в этом году.

0
Кей Овальд

Значительно лучше прошлой.

0
PersonaR8

Это Мильтен такой волосатый?)

0
first_replica

Лестер теперь страж а не послушник , судя по броне ?

0