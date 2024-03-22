Разработчики ремейка "Готики" показали обновленную главную обложку игры

Alkimia Interactive заставила нас долго ждать обещанного сюрприза, но наконец-то мы можем увидеть обновленную обложку ремейка "Готики".
Alkimia Interactive не собиралась "порочить святое", поэтому обложка ремейка "Готики" очень похожа на оригинальную версию. Вверху - название игры, посередине - хорошо знакомый игрокам логотип, а ниже - четыре важных для сюжета персонажа: Горн, Лестер, Мильтен и Диего. На заднем плане мы видим полчища орков - последних непобедимых врагов королевства Миртана.
Поклонники первой "Готики" наверняка испытают чувство ностальгии, глядя на обложку грядущего ремейка. Это также возможность увидеть, как представлены четыре друга Безымянного, которых он встретит на своем пути по мере развития сюжета.
На месте глаза поставили пилотку. Больше не заметил отличий.
Странное решение))
Что то мне помнится, на обложке был какой-то Барон с девушками (по крайней мер, моей версии от 1с).
Да, тоже помню от 1С, но там наверно с дополнением ночь Ворона. А вот оригинал
Барон с девицами на обложке третьей части. До сих пор этот диск есть)
Наверное, вы об этой обложке говорите:
P.S. А "Ночь Ворона" - это дополнение ко второй части.
Когда?
в конце прошлого года говорили что в 2024. тобиж в этом году.
Значительно лучше прошлой.
Это Мильтен такой волосатый?)
Лестер теперь страж а не послушник , судя по броне ?