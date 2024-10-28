Ремейк "Готики" удивил фанатов на выставках в Польше и Лондоне: фото

Разработчики из студии Alkimia Interactive совместно с компанией THQ Nordic на этих выходных посетили сразу две крупные игровые выставки в разных уголках Европы, чтобы продемонстрировать обновленную версию культовой ролевой игры Gothic. Ремейк RPG показывали в рамках Poznan Game Arena 2024, прошедшей в Польше, а также на мероприятии EGX London в Лондоне. На обеих выставках команда представила играбельную версию новой Gothic, которую смогли оценить посетители. Сегодня разработчики представили фотоотчет с кадрами стендов и запущенной игры.

Как сообщается, наибольший ажиотаж вокруг игры возник на Poznan Game Arena 2024. Многих геймеров привлекло известие о том, что ремейк Gothic получит официальный польский дубляж на релизе. Поэтому, кроме игрового аспекта, посетители с интересом оценили локализацию, впервые представленную на этом мероприятии. Судя по комментариям в социальных сетях, многим понравилось качество дубляжа.

Что касается самой игры, она также не оставила равнодушными поклонников жанра. На игровых стендах была доступна вступительная часть ремейка, позволяющая ознакомиться с механиками и увидеть переработанное начало. Некоторые геймеры отметили в демоверсии небольшие технические ошибки, однако это не помешало насладиться улучшенной боевой системой и другими обновленными элементами игры.

Gothic 1 Remake разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series X/S, однако дата выхода игры пока остается неизвестной.