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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
9.2 2 511 оценок

Ремейк первой Готики обзавелся атмосферным трейлером в честь запуска демоверсии

butcher69
Новости

Издательство THQ Nordic и студия Alkimia Interactive представили трейлер к демоверсии «Nyras Prologue» — пролога к Gothic Remake для PC в рамках Steam "Играм быть": February 2025 Edition. Демо предлагает уникальный взгляд на культовый мир Готики и содержит эксклюзивное достижение, которое потребуется для 100% прохождения полной версии.

Согласно официальному анонсу демоверсия должна была выйти в 17:00 по МСК, но все еще недоступна - возможно она выйдет в 18:00 или в 21:00 одновременно со старом фестиваля демоверсий. Представитель студии прокомментировал ситуацию так:

Демо на подходе! Извините за задержку!

В отличие от оригинала, в прологе игроки не возьмут на себя роль Безымянного героя, а окажутся в Колонии глазами Найраса — новоприбывшего заключенного, который пытается выжить в суровом мире.

Демо создано на Unreal Engine 5, демонстрируя обновленную графику, анимации и боевую систему. Однако оно представляет собой лишь небольшой фрагмент полного ремейка, без глубокой RPG-механики и свободы действий, которые будут доступны в финальной версии.

Ключевые особенности

  • Около часа геймплея — первая возможность взглянуть на мир Gothic Remake.
  • Новый главный герой — вместо Безымянного героя игроки сыграют за Найраса.
  • Сложные бои — механика сражений переработана, но сохранен дух оригинала.
  • Перестроенное окружение — знакомые локации получили детализированные модели и освещение.
  • Эксклюзивное достижение — оно потребуется для 100% сбора ачивок в полной версии.

Gothic Remake разрабатывается для PC (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series. Дата релиза пока не объявлена.

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Комментарии: 21
Ваш комментарий
Art Borsic

А где сама демка?

1
Unicorling
0
Art Borsic Unicorling

Да это понятно, я и в статье прочитал, но уж больно хочется.

1
vladimirasss Unicorling

скоро на всех каналах ютуба прохождение демо готики)))игра детства

0
A E

уже доступна
можно качать

0
Лев Макридичев vladimirasss

на твиче несколько дней назад многие уже стримили эту дэмку. Давали заранее. Значит и роликов масса

0
PersonalBarnabas

Вышла!

0
ruslan_dzusev

самое главное дату релиза не указали :(

0
vladimirasss

демка вышла

0
Суровый Нуб

качайте ребята) появилась

0
Dark Kahn

Там был глаз Спящего?

0
MаnGo

Офигенную работу провили ребята! Супер Ремейк должен получиться! Ждем.

-3
Art Borsic

Ты в первую часть играл-то? Или так по приколу высрал этот комент.

7
Unicorling Art Borsic

Он просто курнул болотника

4
vladimirasss

сам ты халтура,ляпота

2
My life is a game

Ждем ждем
Еще и рус озвучка будет
Пока что к покупке скорее склоняюсь
Только надеюсь ценник не 100 баксов, а стандартные 50-60-70

-9
Лев Макридичев

Зачем ты постоянно спамишь своими пустыми комментами без смысловой нагрузки? Ты же ни разу ничего интересного не написал

0
vladimirasss Лев Макридичев

балы дают)

0
My life is a game Лев Макридичев

Сказал мне человек с двумя предупреждениям по флуду)
Да ты и свои комментарии бы посмотрел, вот там конечно просто гений мысли)
Такие же простые комменты как и мои

-3
Лев Макридичев My life is a game

Ты думаешь тактика младших классов под кодовым названием "сам дурак" - это хорошее решение? Чел, ты невероятно унылый))

1
My life is a game Лев Макридичев

Давай ты просто забьешь на меня, поставишь мне минус, и уйдешь, хорошо?)
Я не хочу получить еще значок за флуд)

-1