Ремейк первой Готики обзавелся атмосферным трейлером в честь запуска демоверсии

Издательство THQ Nordic и студия Alkimia Interactive представили трейлер к демоверсии «Nyras Prologue» — пролога к Gothic Remake для PC в рамках Steam "Играм быть": February 2025 Edition. Демо предлагает уникальный взгляд на культовый мир Готики и содержит эксклюзивное достижение, которое потребуется для 100% прохождения полной версии.

Согласно официальному анонсу демоверсия должна была выйти в 17:00 по МСК, но все еще недоступна - возможно она выйдет в 18:00 или в 21:00 одновременно со старом фестиваля демоверсий. Представитель студии прокомментировал ситуацию так:

Демо на подходе! Извините за задержку!

В отличие от оригинала, в прологе игроки не возьмут на себя роль Безымянного героя, а окажутся в Колонии глазами Найраса — новоприбывшего заключенного, который пытается выжить в суровом мире.

Демо создано на Unreal Engine 5, демонстрируя обновленную графику, анимации и боевую систему. Однако оно представляет собой лишь небольшой фрагмент полного ремейка, без глубокой RPG-механики и свободы действий, которые будут доступны в финальной версии.

Ключевые особенности

Около часа геймплея — первая возможность взглянуть на мир Gothic Remake.

Новый главный герой — вместо Безымянного героя игроки сыграют за Найраса.

Сложные бои — механика сражений переработана, но сохранен дух оригинала.

Перестроенное окружение — знакомые локации получили детализированные модели и освещение.

Эксклюзивное достижение — оно потребуется для 100% сбора ачивок в полной версии.

Gothic Remake разрабатывается для PC (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series. Дата релиза пока не объявлена.