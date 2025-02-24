Ремейк первой Готики обзавелся атмосферным трейлером в честь запуска демоверсии

Издательство THQ Nordic и студия Alkimia Interactive представили трейлер к демоверсии «Nyras Prologue» — пролога к Gothic Remake для PC в рамках Steam "Играм быть": February 2025 Edition. Демо предлагает уникальный взгляд на культовый мир Готики и содержит эксклюзивное достижение, которое потребуется для 100% прохождения полной версии.
Согласно официальному анонсу демоверсия должна была выйти в 17:00 по МСК, но все еще недоступна - возможно она выйдет в 18:00 или в 21:00 одновременно со старом фестиваля демоверсий. Представитель студии прокомментировал ситуацию так:
Демо на подходе! Извините за задержку!
В отличие от оригинала, в прологе игроки не возьмут на себя роль Безымянного героя, а окажутся в Колонии глазами Найраса — новоприбывшего заключенного, который пытается выжить в суровом мире.
Демо создано на Unreal Engine 5, демонстрируя обновленную графику, анимации и боевую систему. Однако оно представляет собой лишь небольшой фрагмент полного ремейка, без глубокой RPG-механики и свободы действий, которые будут доступны в финальной версии.
Ключевые особенности
- Около часа геймплея — первая возможность взглянуть на мир Gothic Remake.
- Новый главный герой — вместо Безымянного героя игроки сыграют за Найраса.
- Сложные бои — механика сражений переработана, но сохранен дух оригинала.
- Перестроенное окружение — знакомые локации получили детализированные модели и освещение.
- Эксклюзивное достижение — оно потребуется для 100% сбора ачивок в полной версии.
Gothic Remake разрабатывается для PC (Steam, GOG), PlayStation 5 и Xbox Series. Дата релиза пока не объявлена.
А где сама демка?
Да это понятно, я и в статье прочитал, но уж больно хочется.
скоро на всех каналах ютуба прохождение демо готики)))игра детства
уже доступна
можно качать
на твиче несколько дней назад многие уже стримили эту дэмку. Давали заранее. Значит и роликов масса
Вышла!
самое главное дату релиза не указали :(
демка вышла
качайте ребята) появилась
Там был глаз Спящего?
Офигенную работу провили ребята! Супер Ремейк должен получиться! Ждем.
Ты в первую часть играл-то? Или так по приколу высрал этот комент.
Он просто курнул болотника
сам ты халтура,ляпота
Ждем ждем
Еще и рус озвучка будет
Пока что к покупке скорее склоняюсь
Только надеюсь ценник не 100 баксов, а стандартные 50-60-70
Зачем ты постоянно спамишь своими пустыми комментами без смысловой нагрузки? Ты же ни разу ничего интересного не написал
балы дают)
Сказал мне человек с двумя предупреждениям по флуду)
Да ты и свои комментарии бы посмотрел, вот там конечно просто гений мысли)
Такие же простые комменты как и мои
Ты думаешь тактика младших классов под кодовым названием "сам дурак" - это хорошее решение? Чел, ты невероятно унылый))
Давай ты просто забьешь на меня, поставишь мне минус, и уйдешь, хорошо?)
Я не хочу получить еще значок за флуд)