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Gothic 15.11.2001
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези
9.2 2 209 оценок

Сборник Gothic Classic Khorinis Saga стал доступен для Nintendo Switch

monk70
Новости

Gothic Classic Khorinis Saga, комплект культовых ролевых игр Gothic Classic и Gothic II Complete Classic, вышел для Nintendo Switch. Отправляйтесь в эпическое путешествие в мир Хориниса, где у каждого персонажа, существа и монстра есть свой уникальный распорядок дня, оставьте свой след в Колонии и исполните свое предназначение в этих двух захватывающих ролевых играх с открытым миром, общее время игры в которых составляет более 100 часов — все оптимизировано для Nintendo Switch.

Две культовые RPG в одной коробке. Смертельные враги, которых еще предстоит победить. Неисчислимые богатства, которые еще предстоит найти. Нерушимые связи, которые еще предстоит сформировать. Более 100 часов величия фэнтезийной RPG ждут вас в путешествии Безымянного героя. Откройте для себя Хоринис и его шахтерскую колонию в этом шедевральном комплекте Gothic Classic и Gothic II Complete Classic.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
sergeu78

пора уже ремейк ремастер

-1
Maksimys Flether

Очередной повод перепройти готику, теперь и на сыче

-2
Uilenspiegel

Только не ссаный сборник, а фанатскую сборку с норм управлением, улучшенным графонием.

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