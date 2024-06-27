Сборник Gothic Classic Khorinis Saga стал доступен для Nintendo Switch

Gothic Classic Khorinis Saga, комплект культовых ролевых игр Gothic Classic и Gothic II Complete Classic, вышел для Nintendo Switch. Отправляйтесь в эпическое путешествие в мир Хориниса, где у каждого персонажа, существа и монстра есть свой уникальный распорядок дня, оставьте свой след в Колонии и исполните свое предназначение в этих двух захватывающих ролевых играх с открытым миром, общее время игры в которых составляет более 100 часов — все оптимизировано для Nintendo Switch.
Две культовые RPG в одной коробке. Смертельные враги, которых еще предстоит победить. Неисчислимые богатства, которые еще предстоит найти. Нерушимые связи, которые еще предстоит сформировать. Более 100 часов величия фэнтезийной RPG ждут вас в путешествии Безымянного героя. Откройте для себя Хоринис и его шахтерскую колонию в этом шедевральном комплекте Gothic Classic и Gothic II Complete Classic.
пора уже ремейк ремастер
Очередной повод перепройти готику, теперь и на сыче
Только не ссаный сборник, а фанатскую сборку с норм управлением, улучшенным графонием.