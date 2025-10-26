Журналисты рассказали про улучшение боевой системы в ремейке Gothic

Alkimia продолжает совершенствоваться. Студия, ответственная за ремейк Gothic, знает о недостатках боевой системы, поэтому внесла в неё значительные изменения, даже по сравнению со свежей демоверсией на Gamescom.

Alkimia Interactive приехала на PGA этого года с демонстрацией различных видов оружия и заклинаний для высокоуровневого персонажа. Разработчики приняли к сведению критику из разных уголков интернета и решили доработать боевую систему.

Райнхард Поллице, режиссёр ремейка Gothic, подчеркнул, что разработчики в последнее время сосредоточились в первую очередь на таких деталях, как повышение отзывчивости героя и плавности его атак.

Мы можем объединять атаки в цепочки: левая кнопка мыши — взмах влево, а правая, конечно же, — вправо. Однако мы не можем позволить себе спамить одной кнопкой, поскольку цепочка атак возможна только чередованием клавиш атаки и в определённом темпе. Хотя этим дракам всё ещё не хватает ритмичности, свойственной хорошим экшен-RPG, такой подход, по крайней мере, создаёт видимость некоторой глубины.

Эта «глубина» также достигается парированием, которое в демоверсии боя оказалось критически важным для выживания в схватках с более тяжёлыми противниками, такими как люцианы или орки-псы. Правильный момент для блокировки манёвра противника имеет решающее значение, и чёткие сигналы атаки, обычно подаваемые волками, готовящимися к атаке, или характерными взмахами морды охотников на падаль, похоже, помогают. Идеальное парирование даёт нам немедленную возможность контратаковать оглушённое животное, в то время как слегка запоздалое защищает нас от потери здоровья, но также на мгновение лишает нас равновесия и движения.

Каждый тип оружия заметно отличается от другого. Меч кажется наиболее сбалансированным по скорости атаки и урону. Цвайхендер даёт большую силу за счёт более медленных взмахов, но это оружие также обладает невероятным комбо-потенциалом (удар слева-справа-слева творил чудеса даже против самых толстых противников). Одноручный топор, с другой стороны, гарантирует скорость и лёгкость передвижения на поле боя. Копьё же, напротив, кажется самым медленным и бьёт не по широкой области, а по прямой.

Что касается лука и арбалета, ничего не изменилось – они по-прежнему полезны. Магия же очень универсальна и многофункциональна. Сосульки, выпущенные по прямой, – отличный способ кайтить ползающих или бегущих существ: достаточно маны. Огненный шар же действует совершенно иначе, представляя собой дальнобойный снаряд с необычной параболой, похожей на катапульту, – поэтому приходится тщательно рассчитывать траекторию полёта шара до того, как враг упадёт на землю.

Вышеуказанные заклинания могут легко помочь развить наступательный потенциал главного героя. Однако есть и менее классические заклинания – либо мощные AoE-заклинания, требующие нескольких секунд подготовки и уничтожающие группы врагов вокруг, либо заклинания, помогающие в ближнем бою и создающие эффекты контроля, например, ударную волну, которая отталкивает или сбивает противника с ног. Персонажа можно будет собрать в гибридном формате, так что если хотите сеять хаос с помощью мага земли и молота — дерзайте.