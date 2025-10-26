Журналисты рассказали про улучшение боевой системы в ремейке Gothic

Alkimia продолжает совершенствоваться. Студия, ответственная за ремейк Gothic, знает о недостатках боевой системы, поэтому внесла в неё значительные изменения, даже по сравнению со свежей демоверсией на Gamescom.
Alkimia Interactive приехала на PGA этого года с демонстрацией различных видов оружия и заклинаний для высокоуровневого персонажа. Разработчики приняли к сведению критику из разных уголков интернета и решили доработать боевую систему.
Райнхард Поллице, режиссёр ремейка Gothic, подчеркнул, что разработчики в последнее время сосредоточились в первую очередь на таких деталях, как повышение отзывчивости героя и плавности его атак.
Мы можем объединять атаки в цепочки: левая кнопка мыши — взмах влево, а правая, конечно же, — вправо. Однако мы не можем позволить себе спамить одной кнопкой, поскольку цепочка атак возможна только чередованием клавиш атаки и в определённом темпе. Хотя этим дракам всё ещё не хватает ритмичности, свойственной хорошим экшен-RPG, такой подход, по крайней мере, создаёт видимость некоторой глубины.
Эта «глубина» также достигается парированием, которое в демоверсии боя оказалось критически важным для выживания в схватках с более тяжёлыми противниками, такими как люцианы или орки-псы. Правильный момент для блокировки манёвра противника имеет решающее значение, и чёткие сигналы атаки, обычно подаваемые волками, готовящимися к атаке, или характерными взмахами морды охотников на падаль, похоже, помогают. Идеальное парирование даёт нам немедленную возможность контратаковать оглушённое животное, в то время как слегка запоздалое защищает нас от потери здоровья, но также на мгновение лишает нас равновесия и движения.
Каждый тип оружия заметно отличается от другого. Меч кажется наиболее сбалансированным по скорости атаки и урону. Цвайхендер даёт большую силу за счёт более медленных взмахов, но это оружие также обладает невероятным комбо-потенциалом (удар слева-справа-слева творил чудеса даже против самых толстых противников). Одноручный топор, с другой стороны, гарантирует скорость и лёгкость передвижения на поле боя. Копьё же, напротив, кажется самым медленным и бьёт не по широкой области, а по прямой.
Что касается лука и арбалета, ничего не изменилось – они по-прежнему полезны. Магия же очень универсальна и многофункциональна. Сосульки, выпущенные по прямой, – отличный способ кайтить ползающих или бегущих существ: достаточно маны. Огненный шар же действует совершенно иначе, представляя собой дальнобойный снаряд с необычной параболой, похожей на катапульту, – поэтому приходится тщательно рассчитывать траекторию полёта шара до того, как враг упадёт на землю.
Вышеуказанные заклинания могут легко помочь развить наступательный потенциал главного героя. Однако есть и менее классические заклинания – либо мощные AoE-заклинания, требующие нескольких секунд подготовки и уничтожающие группы врагов вокруг, либо заклинания, помогающие в ближнем бою и создающие эффекты контроля, например, ударную волну, которая отталкивает или сбивает противника с ног. Персонажа можно будет собрать в гибридном формате, так что если хотите сеять хаос с помощью мага земли и молота — дерзайте.
один из немногих проектов достойных внимания
Ну не знаю, судя по боевки очень сильно напоминает Диологию Elex
Так так, стоп! Сначала они заявляли что мол "ничего геймплейно менять не будут". Теперь поменяли боевую систему. Дальше они поменяют систему раскачки, потом добавят массу маркеров на карте, тупые активности вроде сбора перьев из жопы петуха-сценариста, поменяют обычную систему восприятия на "инkлюзивно-альтернативную", превратят игру в манапанк-лутер-шутер а потом вообще сменят вектор развития в ссаный рогалик?
Ты забыл финальную точку — добавят много фиолетовой мазни и соплей во все аспекты игры, сделают из героя ущемленную плаксу, каким сделали Кратоса в Рагнарёке, а потом издатель спросит: "вы, чо епанулись, Дональд же не одобряет такое", и в итоге переформатируют игру в дополнение для фифы.
Стоило им починить боевую систему где герой поворачивался как груженый танкер и сразу начался срыв покровов. Действительно, куда мы катимся. Сегодня они делают атаки отзывчивыми, завтра уберут баг с падением сквозь текстуры, а послезавтра окажется, что в Старом Лагере ввели обязательные курсы по борьбе с токсичной маскулинностью и сбор лугового горца теперь является метафорой угнетения меньшинств. А закончится всё тем что Спящий пробудится и окажется (не)бинарным драконом требующим обращаться к нему местоимениями зы зыр. Каждая попытка сделать игру играбельной а не набором кривых механик из прошлого века это прямой путь к сбору перьев и рогаликам. Верните нам святой неотзывчивый геймплей где победа в драке была не навыком а статистической погрешностью.
Любопытно было бы посмотреть на "волну смерти Уризеля"
В демке вроде таже что и в оригинале, только чувствуется лучше, жду конкчный результат что б ворваться
Это всё здорово, когда там дата следующего переноса?
какие еще люцианы
Боевка в Remake, конечно нуждается в доработке. Хорошо, что они этим занимаются.