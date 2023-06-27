Актер озвучки "Хроники Миртаны: Архолос" был потрясен успехом модификации ©

О моде "Хроники Миртаны: Архолос" для Gothic 2 можно говорить много, поскольку фанатское производство продолжает вызывать интерес. В последнем выпуске программы I See Voices, в которой актеры дубляжа делятся информацией о своей работе, выступил Михал Клавитер, подаривший голос главному герою - Марвину. Оказалось, что успех "Хроник Миртаны" его очень удивил.

"Хроники Миртаны" не были бы так хорошо приняты, если бы не блестяще написанный и правдоподобный главный герой. Большая заслуга в этом принадлежит Михалу Клавитеру, который подарил ему свой голос и сделал Марвина просто привлекательным, даже несмотря на его недостатки. Сам актер сказал в интервью, что работа над "Хрониками Миртаны" - одна из самых прекрасных вещей, которые произошли с ним в его профессиональной жизни.

Он также упомянул, как на прошлогоднем фестивале Pyrkon оказалось, что команде "Хроник" устроили овацию, а перед входом в зал стояло несколько сотен человек, которые уже не помещались внутри. Такого актер точно не ожидал.

Михал Клавитер также имеет приятные воспоминания о работе со всей съемочной группой и отметил, что это была группа настоящих профессионалами. Это, конечно, слышно, когда вы путешествуете по острову, разговариваете со встреченными персонажами и слушаете прекрасно написанную музыку.