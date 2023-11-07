на главную
об игре
Gothic 2 14.06.2003
9.4 2 232 оценки

Gothic 2 установила новый рекорд по количеству одновременно играющих в Steam

Gruz_
Новости

Gothic 2, возможно, и не является одной из самых популярных игр в Steam, но все же удивляет своими результатами. Игра установила новый рекорд по количеству игроков, и интерес к ней продолжает расти. Как выяснилось, Gothic 2 в настоящее время пользуется самой высокой популярностью в Steam за всю историю существования игры.

И хотя Gothic 2 появилась в Steam в далеком 2005 году, данные о количестве одновременных игроков можно отследить только с 2012 года. Статистика, доступная на SteamDB, показывает, что 5 ноября игра установила собственный рекорд в указанной категории.

Число одновременных игроков в 1305 человек может показаться не слишком впечатляющим, но здесь следует отметить, что мы имеем дело с однопользовательской игрой, которой уже более двух десятков лет, и она достигла своего рекорда после 11 лет мониторинга в SteamDB. Для сравнения - по данным страницы Steam Charts пик, хотя и меньший там на 8 человек, также пришелся на 5 ноября.

Для сравнения, пик популярности Gothic 1 в Steam был достигнут три года назад - 746 человек одновременно играли в игру, а для Gothic 3 рекорд был установлен четыре года назад - 915 игроков.

На подобный ход событий в немалой степени повлияли рекламные акции и новости, связанные с игрой, ведь о Gothic 2 в последнее время говорили только в контексте выпуска порта для Nintendo Switch, релиз которого состоится 29 ноября.

Популярность шедевра Piranha Bytes значительно возросла с выходом отличной модификации Chronicles of Myrtana (версия 2.0 будет выпущена "по мере готовности"). Несмотря на то, что она бесплатна, для ее запуска необходимо наличие Gothic 2 Gold Classic.

20
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Wolfenstein

давно пора забить на калотрышак и начинать в классику играть

18
A E

ты конечно часто чепуху несешь но в данном случае я с тобой полностью согласен.

9
AndralStormborn

Но классику уже играли, некоторую по многу раз, хочется чего-то новенького.

0
Max is Strange

Пробовал много раз, и каждый раз удалял из-за коряво-кривой боевки, кучи багов, графика навевает тоску и уныние. Лучше в любую из частей ризенов побегать, там и глазу приятней, и боевка удобней. А,готики - это архаизм для ностальжи старичков.

-7
ratte88 A E

Так он (KALTryshak) и сейчас чепуху несёт, просто в этот раз попал в правильное место.

0
Protocol10

Новость склепали из ничего. Популярная серия игр с фанатской базой. Почему бы там не быть онлайну в 1000-2000 человек?

1
wasterlord99

Люди в новый баланс играют, он же в релиз вышел, вот и онлайн есть. Все, кто специально ждали финальной версии, начали играть.

1
Кей Овальд

С такими релизами действительно классикой и спасаться. На одних БГ3 и Вейке2 далеко не уедешь.

0
I love my computer

Нормальные релизы в достаточно большом количестве каждый год радуют игроков. Стоит смотреть не только на ААА поделки.

-2
AndralStormborn

Да и бг3 оказался неплох лишь на фоне остального безрыбья, а так, до той же ДАО не дотягивает.

-3
ghh hhh

Когда уже патч выйдет как на свитч

хотя зачем он нужен

0
WarCraf4er

Управление с геймпада бы добавить. Есть конечно мод для этого, но мне не зашла привязка кнопок

0
A E WarCraf4er

ставишь xpadder и настраиваешь как душе угодно.

0
MunchkiN 616

не играл в нее наверно с 2006 году. скачал демку , хотел посмотреть кое какой графон, не запустилась. не знаю кто там ща в нее играет. наверна кому мамка не купила ртх 4090 пек-пек

0
SERgik 777

Шедевр ,без срока годности!

0
Porsche911GT3RS
0