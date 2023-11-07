Gothic 2 установила новый рекорд по количеству одновременно играющих в Steam

Gothic 2, возможно, и не является одной из самых популярных игр в Steam, но все же удивляет своими результатами. Игра установила новый рекорд по количеству игроков, и интерес к ней продолжает расти. Как выяснилось, Gothic 2 в настоящее время пользуется самой высокой популярностью в Steam за всю историю существования игры.

И хотя Gothic 2 появилась в Steam в далеком 2005 году, данные о количестве одновременных игроков можно отследить только с 2012 года. Статистика, доступная на SteamDB, показывает, что 5 ноября игра установила собственный рекорд в указанной категории.

Число одновременных игроков в 1305 человек может показаться не слишком впечатляющим, но здесь следует отметить, что мы имеем дело с однопользовательской игрой, которой уже более двух десятков лет, и она достигла своего рекорда после 11 лет мониторинга в SteamDB. Для сравнения - по данным страницы Steam Charts пик, хотя и меньший там на 8 человек, также пришелся на 5 ноября.

Для сравнения, пик популярности Gothic 1 в Steam был достигнут три года назад - 746 человек одновременно играли в игру, а для Gothic 3 рекорд был установлен четыре года назад - 915 игроков.

На подобный ход событий в немалой степени повлияли рекламные акции и новости, связанные с игрой, ведь о Gothic 2 в последнее время говорили только в контексте выпуска порта для Nintendo Switch, релиз которого состоится 29 ноября.

Популярность шедевра Piranha Bytes значительно возросла с выходом отличной модификации Chronicles of Myrtana (версия 2.0 будет выпущена "по мере готовности"). Несмотря на то, что она бесплатна, для ее запуска необходимо наличие Gothic 2 Gold Classic.