Gothic 2 установила новый рекорд по количеству одновременно играющих в Steam

Gothic 2, возможно, и не является одной из самых популярных игр в Steam, но все же удивляет своими результатами. Игра установила новый рекорд по количеству игроков, и интерес к ней продолжает расти. Как выяснилось, Gothic 2 в настоящее время пользуется самой высокой популярностью в Steam за всю историю существования игры.
И хотя Gothic 2 появилась в Steam в далеком 2005 году, данные о количестве одновременных игроков можно отследить только с 2012 года. Статистика, доступная на SteamDB, показывает, что 5 ноября игра установила собственный рекорд в указанной категории.
Число одновременных игроков в 1305 человек может показаться не слишком впечатляющим, но здесь следует отметить, что мы имеем дело с однопользовательской игрой, которой уже более двух десятков лет, и она достигла своего рекорда после 11 лет мониторинга в SteamDB. Для сравнения - по данным страницы Steam Charts пик, хотя и меньший там на 8 человек, также пришелся на 5 ноября.
Для сравнения, пик популярности Gothic 1 в Steam был достигнут три года назад - 746 человек одновременно играли в игру, а для Gothic 3 рекорд был установлен четыре года назад - 915 игроков.
На подобный ход событий в немалой степени повлияли рекламные акции и новости, связанные с игрой, ведь о Gothic 2 в последнее время говорили только в контексте выпуска порта для Nintendo Switch, релиз которого состоится 29 ноября.
Популярность шедевра Piranha Bytes значительно возросла с выходом отличной модификации Chronicles of Myrtana (версия 2.0 будет выпущена "по мере готовности"). Несмотря на то, что она бесплатна, для ее запуска необходимо наличие Gothic 2 Gold Classic.
давно пора забить на калотрышак и начинать в классику играть
ты конечно часто чепуху несешь но в данном случае я с тобой полностью согласен.
Но классику уже играли, некоторую по многу раз, хочется чего-то новенького.
Пробовал много раз, и каждый раз удалял из-за коряво-кривой боевки, кучи багов, графика навевает тоску и уныние. Лучше в любую из частей ризенов побегать, там и глазу приятней, и боевка удобней. А,готики - это архаизм для ностальжи старичков.
Так он (KALTryshak) и сейчас чепуху несёт, просто в этот раз попал в правильное место.
Новость склепали из ничего. Популярная серия игр с фанатской базой. Почему бы там не быть онлайну в 1000-2000 человек?
Люди в новый баланс играют, он же в релиз вышел, вот и онлайн есть. Все, кто специально ждали финальной версии, начали играть.
С такими релизами действительно классикой и спасаться. На одних БГ3 и Вейке2 далеко не уедешь.
Нормальные релизы в достаточно большом количестве каждый год радуют игроков. Стоит смотреть не только на ААА поделки.
Да и бг3 оказался неплох лишь на фоне остального безрыбья, а так, до той же ДАО не дотягивает.
Когда уже патч выйдет как на свитч
хотя зачем он нужен
Управление с геймпада бы добавить. Есть конечно мод для этого, но мне не зашла привязка кнопок
ставишь xpadder и настраиваешь как душе угодно.
не играл в нее наверно с 2006 году. скачал демку , хотел посмотреть кое какой графон, не запустилась. не знаю кто там ща в нее играет. наверна кому мамка не купила ртх 4090 пек-пек
Шедевр ,без срока годности!