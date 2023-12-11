Масштабный проект "Хроники Миртаны: Архолос" для Gothic 2 получит профессиональный русский дубляж

В конце 2021 года команда Team Archolos из Польши представила обширную модификацию для культовой ролевой классики Gothic 2 под названием "Хроники Миртаны: Архолос". Главная цель проекта заключается в почтении памяти одной из лучших классических игр и предоставлении возможности долгожданным поклонникам оригинальной трилогии, а также новым игрокам, насладиться еще одним захватывающим приключением в королевстве Миртана.

В рамках модификации было внедрено 170 новых квестов, предоставляющих 60 часов геймплея, а также новое оружие, броня, фракции и открытая карта мира. Через год в игре появился текстовый перевод на русский язык, а сегодня состоялся анонс полноценного русского дубляжа

Об этом неожиданно объявила команда Train Studio. Выход озвучки должен состояться в начале 2024 года и в ней было "задействовано множество прекрасных артистов, голоса которых вам хорошо знакомы по дубляжу кино, других игр и даже по русской озвучке старых-добрых Готик от Snowball и Акеллы."

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"Хроники Миртаны: Архолос" (The Chronicles of Myrtana: Archolos) доступна исключительно на ПК через Steam и GOG.