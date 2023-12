Появился новый геймплей многообещающего мода для Gothic 2 - Golden Gate 2: Heart of Goddess

GoldenGateTeam поделилась новыми подробностями о моде Golden Gate 2: Heart of the Goddess для Gothic 2: Raven's Night. Польский коллектив близок к завершению своего проекта, который находится в разработке уже больше года. В последнем материале создатели поделились не только новыми фрагментами геймплея, но и новыми подробностями, объявив о вступлении игру в фазу бета-тестирования.

Модификация Gothic 2 Golden Gate 2: Heart of the Goddess завершила альфа-стадию, которая изначально была запланирована на весну этого года. Однако проект разросся настолько, что команде разработчиков потребовались дополнительные месяцы для доработки игры.

В течение последних месяцев разработчики трудились над улучшением диалогов, добавив в игру более 3000 строк, а также создали семь новых квестов. Вдобавок были улучшены многие существующие модели и текстуры, включая здания, монстров, персонажей и т.д. Появятся и новые возможности, например, боевая арена. Кроме того, была завершена работа над саундтреком к модификации, и вы можете услышать одну из композиций на кадрах ниже.

В настоящее время Golden Gate 2: Heart of the Goddess ожидает период бета-тестирования, в ходе которого GoldenGateTeam добавит в игру различные побочные активности, а также сбалансирует геймплей. О дате выхода многообещающей модификации для Gothic 2: Night of the Raven пока ничего не известно. Впереди у разработчиков еще много работы, поэтому о потенциальной дате выхода Golden Gate II: Heart of the Goddess пока ничего не известно.