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Gran Turismo 7 04.03.2022
Симулятор, Гонки, Автомобили
6.7 178 оценок

Создатели Gran Turismo 7 представили подробности большого обновления

monk70
Новости

Японская студия Polyphony Digital постоянно работает над дальнейшим развитием Gran Turismo 7. Последняя часть самой продаваемой серии получит очередное обновление завтра, и размер файлов может стать сюрпризом для многих людей.

Согласно GTPlanet, обновление 1.54 весит целых 32 ГБ на PlayStation 5. (Для сравнения — обновление 1.52 весит около 1 ГБ) Скорее всего, это связано с улучшениями, которые будут доступны на PlayStation 5 Pro. Однако стоит отметить, что информация о новой консоли пока не появилась в официальном списке изменений.

Так что же было подтверждено в последнем патче? Вот все подробности:

  1. Будет добавлено пять новых захватывающих автомобилей, включая исторический автомобиль F1 и современный концепт гиперкара.
  • Ford Escort RS Cosworth '92
  • Mercedes-Benz W 196 R '55
  • Porsche 911 Turbo S (992) '20
  • Porsche Mission X '23
  • Suzuki Jimny Sierra JC '18

2. В кафе появится одно дополнительное меню.

  • [Дополнительное меню № 42] Коллекция: Ferrari Speciale (не менее 48 уровня коллекционера)

3. Будет добавлен новый бренд дисков Rotiform.

4. Будут новые соревнования на мировых трассах.

  • Jimny Cup (Гранд-Вэлли – полдень)
  • Puchar Porsche (WeatherTech Raceway Laguna Seca)
  • Turbo Sports Car Racing (трасса Mount Panorama Circuit)

5. Будет больше трасс, совместимых с Gran Turismo Sophy.

  • Trial Mountain Circuit
  • Tokyo Expressway – восточная правосторонняя

6. Colorado появится среди представленных объектов в Scapes.

Что насчёт улучшений на PS5 Pro? Есть большая вероятность, что они будут доступны с завтрашнего дня. Создатели объявили, среди прочего: поддержку разрешения 8K и трассировки лучей (отражения) во время вождения.

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