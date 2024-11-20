Создатели Gran Turismo 7 представили подробности большого обновления

Японская студия Polyphony Digital постоянно работает над дальнейшим развитием Gran Turismo 7. Последняя часть самой продаваемой серии получит очередное обновление завтра, и размер файлов может стать сюрпризом для многих людей.

Согласно GTPlanet, обновление 1.54 весит целых 32 ГБ на PlayStation 5. (Для сравнения — обновление 1.52 весит около 1 ГБ) Скорее всего, это связано с улучшениями, которые будут доступны на PlayStation 5 Pro. Однако стоит отметить, что информация о новой консоли пока не появилась в официальном списке изменений.

Так что же было подтверждено в последнем патче? Вот все подробности:

Будет добавлено пять новых захватывающих автомобилей, включая исторический автомобиль F1 и современный концепт гиперкара.

Ford Escort RS Cosworth '92

Mercedes-Benz W 196 R '55

Porsche 911 Turbo S (992) '20

Porsche Mission X '23

Suzuki Jimny Sierra JC '18

2. В кафе появится одно дополнительное меню.

[Дополнительное меню № 42] Коллекция: Ferrari Speciale (не менее 48 уровня коллекционера)

3. Будет добавлен новый бренд дисков Rotiform.

4. Будут новые соревнования на мировых трассах.

Jimny Cup (Гранд-Вэлли – полдень)

Puchar Porsche (WeatherTech Raceway Laguna Seca)

Turbo Sports Car Racing (трасса Mount Panorama Circuit)

5. Будет больше трасс, совместимых с Gran Turismo Sophy.

Trial Mountain Circuit

Tokyo Expressway – восточная правосторонняя

6. Colorado появится среди представленных объектов в Scapes.

Что насчёт улучшений на PS5 Pro? Есть большая вероятность, что они будут доступны с завтрашнего дня. Создатели объявили, среди прочего: поддержку разрешения 8K и трассировки лучей (отражения) во время вождения.