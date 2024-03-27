Вышел официальный трейлер мартовского обновления 1.44 для Gran Turismo 7

Последняя версия легендарной серии гоночных симуляторов Gran Turismo 7, разработанная компанией Polyphony Digital, представила новый контент в своем мартовском обновлении 1.44.

В этом обновлении гонщики получают доступ к нескольким новым автомобилям, включая Lamborghini Urus 2018 года, R8 Coupe V10 Plus 2016 года и классическую Toyota GT-One 1999 года. Кроме того, обновление включает в себя новое меню GT Cafe, 3 новые трассы по всему миру и временный редактор окраски GT Auto.

Обновление 1.44 для Gran Turismo 7 станет доступно 27 марта на PlayStation 4 (PS4), PlayStation 5 (PS5) и PlayStation VR2 (PS VR2).