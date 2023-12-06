Granblue Fantasy: Relink предложит 20-часовую сюжетную кампанию

Геймеры с нетерпением ждут JRPG Granblue Fantasy: Relink. После долгого ожидания релиз JRPG наконец-то близок, и, похоже, в ней будет много интересного. По данным Cygames, на прохождение основной кампании Granblue Fantasy: Relink уйдет примерно 20 часов. Если же вы захотите завершить и побочные миссии, то в общей сложности на это уйдет примерно 40 часов.

А если вы из тех игроков, которые предпочитают выполнять все задания подряд, то вас ждет множество сложного пост-гейм контента. Те, кому захочется пройти эти испытания, могут готовиться к тому, что проведут в игре не менее 100 часов.

Что касается дополнительных возможностей, то в игре будет два режима Assist Modes. В стандартном режиме можно будет совершать комбо всего одной кнопкой, а также лечиться, уворачиваться и защищаться. При полном режиме Assist Mode система будет делать все за игрока, даже атаковать, а от вас потребуется всего лишь управлять персонажем.

Granblue Fantasy: Relink - это ролевая игра в жанре экшн с боями в реальном времени. В игре также предусмотрена возможность кооперативного прохождения квестов и сражений в команде до четырех игроков. В общей сложности в игре будет представлено 16 персонажей, и каждый из них будет наделен собственным стилем боя и управлением: от мечников с разрушительными комбо до дальнобойных стрелков.

Granblue Fantasy: Relink выйдет 1 февраля на PC, PlayStation 5 и PlayStation 4.