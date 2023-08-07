Файтинг Granblue Fantasy Versus: Rising выйдет 30 ноября ©

На выставке EVO 2023 компания Cygames наконец-то объявила дату выхода Granblue Fantasy Versus: Rising.

Вторая часть файтинга Granblue Fantasy выйдет 30 ноября 2023 года для PS5, PS4 и PC. Прием предварительных заказов начнется сегодня в полночь.

Цена стандартного издания составит 49,99 доллара, а Deluxe Edition - 74,99 доллара.

Кроме того, будет доступно бесплатное издание, включающее 4 персонажа, первую часть сюжета, сетевую игру и доступ в лобби (включая мини-игры Grand Bruise Legends). Некоторые возможности будут ограничены, но игроки смогут участвовать в сетевых матчах вместе со всеми остальными.

На осень 2023 г. также анонсирована вторая онлайн-бета, посвященная лобби-матчам, кроссплею и Grand Buise Legends. В нее будут включены изменения, основанные на отзывах участников первой бета-версии.

Трейлер можно посмотреть ниже.