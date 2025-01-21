Сандалфон присоединится к Granblue Fantasy Versus: Rising 26 февраля

Arc System Works анонсировала выход нового DLC-персонажа для Granblue Fantasy Versus: Rising — Сандалфона. Он станет доступен 26 февраля по цене $7,99 или в составе Character Pass 2. Новый трейлер уже демонстрирует его уникальные способности и стиль боя.

Сандалфон, известный как Примарх Обетований, противостоит Люцилию более 2000 лет. В бою он использует одноручный меч и атакует элементальными навыками, включая огненные выстрелы и земляные шипы. Его крылья также играют важную роль, хотя их точное применение в суперспособностях пока не раскрыто.

Cygames подтвердила график выхода других бойцов из Character Pass 2: следующий персонаж появится весной 2025 года, затем летом и осенью, а финальный DLC-герой выйдет в начале 2026 года.

Granblue Fantasy Versus: Rising доступна на PS4, PS5 и PC.