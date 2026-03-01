ЧАТ ИГРЫ
Grand Theft Auto 6 19.11.2026
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.2 2 695 оценок

В базе данных PlayStation появились идентификаторы GTA 6

AceTheKing AceTheKing

Портал Playstation Game Size сообщает о том, что в в базу данных PlayStation были добавлены уникальные идентификаторы (title IDs) для игры Grand Theft Auto 6.

Это событие традиционно считается первым техническим шагом перед запуском предзаказов. Предполагается, что теперь новая информация о проекте, включая возможный старт продаж, не за горами.

Портал Playstation Game Size уточнил, что сроки сильно зависят от политики издателя, но предположил, что в этот раз ждать придется недолго. Однако есть и альтернативная точка зрения: появление title IDs может быть связано не с розничными продажами, а с подготовкой к реальному бета-тестированию игры - на определенном этапе разработчикам необходимо проверить работу игры на реальных консолях и в сетевой среде.

Так или иначе, а появление идентификаторов игры в базе данных говорит о том, что разработка GTA 6 движется полным ходом.

h1fter

Пиар компания стартует летом так что раньше предзаказы не откроют

4
Andrey Vic
появление идентификаторов игры в базе данных говорит о том, что разработка GTA 6 движется полным ходом. Наконец-то!!!:)
serenky sv

ее давно уже разработали .она должна была уже быть в продаже но перенесли

sa1958

Ну и ладненько.