Продажи Gray Zone Warfare превысили 1 млн копий

Gray Zone Warfare, тактический extraction-шутер от MADFINGER Games, с момента выхода в раннем доступе в апреле 2024 года продолжает набирать популярность. Игра вызвала настоящий фурор, продав 500 000 копий всего за первые четыре дня, а к декабрю 2024 года ее тираж достиг одного миллиона.

Игра предлагает опыт выживания в вымышленном мире Ламанга, сочетая элементы открытого мира и extraction-геймплея, знакомого поклонникам Escape from Tarkov. С момента запуска разработчики активно поддерживают проект, регулярно улучшая его и добавляя новый контент. Крупное обновление Night Ops стало очередным шагом в этом направлении, предлагая игрокам новые возможности и механики.

Стоит отметить, что Gray Zone Warfare стала одной из самых продаваемых игр на Steam в 2024 году. Для MADFINGER Games, новичка в жанре тактических шутеров, это огромный успех.