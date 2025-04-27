Разработчики Gray Zone Warfare раскрыли детали обновления Winds of War

На свежем Dev Stream арт-директор Войтех Петерек и инженер Skalla Мартин Собек рассказали о предстоящем обновлении Winds of War для Gray Zone Warfare. В рамках трансляции разработчики представили новую информацию о мире Ламанга, продемонстрировали расширенные локации и раскрыли детали новых игровых механик.

Одним из ключевых нововведений станет динамическая погодная система, которая серьезно повлияет на тактический подход игроков. Также был представлен загадочный персонаж — торговец по прозвищу Стервятник.

В ходе живого показа команда продемонстрировала работу боевых аванпостов и рассказала о влиянии погодных условий на производительность игры.