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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.3 98 оценок

Разработчики Gray Zone Warfare раскрыли детали обновления Winds of War

butcher69 butcher69

На свежем Dev Stream арт-директор Войтех Петерек и инженер Skalla Мартин Собек рассказали о предстоящем обновлении Winds of War для Gray Zone Warfare. В рамках трансляции разработчики представили новую информацию о мире Ламанга, продемонстрировали расширенные локации и раскрыли детали новых игровых механик.

Одним из ключевых нововведений станет динамическая погодная система, которая серьезно повлияет на тактический подход игроков. Также был представлен загадочный персонаж — торговец по прозвищу Стервятник.

В ходе живого показа команда продемонстрировала работу боевых аванпостов и рассказала о влиянии погодных условий на производительность игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Truth85

Чё там чёньть исправили\добавили ваще? Полёты эти убрали на вертолётах до высадки на карту?

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