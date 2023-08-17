Феодальная стратегия Great Houses of Calderia выйдет в ранний доступ 30 августа в рамках фестиваля Steam Strategy Fest. После успешного запуска Founders Beta компании Resistance Games и Firesquid рады приветствовать еще больше игроков в мифической провинции Кальдерия.
Игрокам предстоит взять на себя управление знатной семьей, которая стремится к власти над всей Кальдерией, и со временем определить традиции своего дома, чтобы создать прочную династию. В игре можно будет устанавливать дипломатические отношения и заключать мощные союзы с соседними домами путем торговли, войны или даже брака.
Ранний доступ - это начало вашей династии, поскольку Firesquid и Resistance Games будут обновлять Great Houses of Calderia, добавляя новые традиции, обновленные инструменты моддинга, возможности персонализации портретов и многое другое.