Феодальная стратегия Great Houses of Calderia выйдет в ранний доступ 30 августа

Игра в жанре глобальной стратегии, действие которой происходит в фантастической стране Кальдерия, вдохновлённой эпохой Ренессанса. Вы возглавите один из великих родовых домов, которые управляют империей и борются за власть и ресурсы. Ваша задача — привести свою семью к славе и процветанию на протяжении нескольких поколений, принимая сложные решения и совершая дипломатические и военные ходы.

В Great Houses of Calderia вы не только контролируете лидера своего дома, но и заботитесь о членах вашей семьи, как настоящий правитель. Личность и черты каждого персонажа меняются со временем и под влиянием событий. Помимо этого, вам необходимо следить за их личными историями и желаниями, а также за их отношениями с другими домами.

И конечно же вы будете сталкиваться с разнообразными вызовами на политической и военной арене.