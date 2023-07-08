Грандиозная стратегия Great Houses Of Calderia получит специальную бета-версию для спонсоров 20 июля ©

Инди-разработчик игр Resistance Games и издатель Firesquid Games подтвердили, что для грандиозной стратегии Great Houses Of Calderia готовится специальная бета-версия. Желающие могут поддержать игру тремя различными уровнями участия в диапазоне от 20, 40 и 80 долларов. Каждый уровень имеет различные бонусы, которые помогут вам пройти полную версию игры. Независимо от того, какой из них вы выберете, вы получите свое имя в титрах и уникальную роль на официальном сервере Discord. Кроме того, участники бета-тестирования Founders получат оригинальный цифровой саундтрек и цифровой артбук.

Возглавьте благородную семью, которая стремится править Кальдерией, мифической провинцией Империи, пораженной ненасытной жаждой власти. Определите традиции своего дома с течением времени и создайте прочную династию. Создавайте дипломатические отношения и заключайте мощные союзы с соседними домами посредством торговли, войны или даже брака. Поддерживайте порядок в Кальдерии, стратегически назначая ключевых членов семьи на роли в торговле, шпионаже и армии. Распределяйте роли с умом, так как члены семьи сами вершат свою судьбу. Их действия, хорошие или плохие, могут разрушить даже самые крепкие союзы.

Есть много способов убедиться, что ваша семья выдержит испытание временем и поднимется по служебной лестнице в Кальдерии. Управляйте и расширяйте свою вотчину и ее население, культивируя богатый гобелен традиций, уникальных для вашего Дома. Ваше правление повлияет на судьбу Кальдерии в конце времен, поэтому добейтесь почетных званий, повысив свой дворянский статус и вассализируя других.