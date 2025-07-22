Spiders готовится к сокращениям: под ударом команда анимации

Студия Spiders, известная по ролевым играм GreedFall и Steelrising, столкнулась с непростой ситуацией — в компании планируются сокращения, о чём сообщил ведущий аниматор Эрван Перрин на своей странице в LinkedIn. По его словам, увольнения затронут большую часть специалистов по анимации и риггингу, что может существенно повлиять на текущую разработку.
Официальных комментариев от Spiders и издателя Nacon пока не поступало, как и точной информации о количестве сокращаемых сотрудников. Возможно, окончательное решение ещё обсуждается.
В данный момент студия продолжает работу над GreedFall II: The Dying World, вышедшей в ранний доступ в сентябре 2024 года. Однако старт оказался слабым: пиковый онлайн — менее 400 игроков, а в последние недели он не превышает 30. Отзывы в Steam — «смешанные», и, по словам разработчиков, команда ожидала критику и не будет спешить с релизом.
На фоне неудачного запуска, сокращения выглядят как попытка оптимизировать расходы. Для студии, долгое время работавшей с ограниченными ресурсами, это может стать поворотным моментом.
О нет, сокращения, средневековый кал, что на скрине, под угрозой😱 // Чёрный Пласч
Поделом ! В первую играл, ещё куда ни шло, но вторая со всеми этими угнетёнными идёт на фиг
Зря они и KT Racing под крыло Nacon перешли, эффективный менеджмент этого издателя скоро их добьет
Закрыть и забыть.
Им бы тестеров нанять. Хотя бы одного, блин.
Там еще была отдельная команда по анимациям, ну и кек.
И ещё одна шарашка под закрытие)))))
Вы их работу видели? Я понимаю что компания нищебродов, денЯг нет, работают за заплесневелый курасан, но все же.
На что они живут с 08 года? Что не игра от них то тихий ужас.