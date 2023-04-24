Для консольных версий Green Hell вышло обновление с животноводством Animal Husbandry ©

Бесплатное расширение Green Hell выходит на большем количестве платформ. Животноводство, поскольку речь идет об этом контенте, теперь доступно на PlayStation 4 и Xbox One.

Животноводство — первое из двух запланированных дополнений дорожной карты Green Hell, анонсированной в марте 2023 года. Благодаря новой механике можно разводить животных: капибар, тапиров и пекари. Игрокам стали доступны новые постройки, которые позволят правильно ухаживать за животными, например, ферма или корыто.

Используя новое оружие — духовую трубку с усыпляющими дротиками, игроки смогут ловить животных и безопасно доставлять их в загон для животных на своей базе. Духовую трубку также можно использовать против других животных и врагов, скрывающихся в джунглях Амазонки.

Поддерживая загон в чистоте и регулярно пополняя кормушки свежей водой и едой, игрок завоевывает доверие своего стада. Создав правильные условия для своих подопечных, игрок может рассчитывать на нового питомца. И самое главное - всех прирученных животных можно будет погладить.

Помимо ухода за водосвинкой, тапиром и пекари, обновление также позволяет вам разводить пчел. Захватив матку, игрок может поместить ее в построенный им улей, поселить в нем новый рой и в результате собрать мед.