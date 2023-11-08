Консольные версии Green Hell получили обновление с улучшением строительства

Выжить на Амазонке в Green Hell от Creepy Jar непросто, но теперь консольные игроки могут найти безопасность на верхушках деревьев. После выпуска на ПК в начале этого года Creepy Jar сообщила, что обновление Treehouse доступно бесплатно для всех игроков Xbox One и PlayStation 4.
Это обновление является результатом отзывов тысяч самых преданных игроков Green Hell и продолжает стремление Creepy Jar прислушиваться к отзывам сообщества. Помимо возможности строить домики на деревьях и даже на воде, обновление также включает в себя значительные улучшения качества, которые делают консольное строительство более эффективным.
Некоторые из нововведений включают в себя:
- Домик на дереве: благодаря новой конструкции веревки игроки могут забираться на верхушки деревьев и строить собственный домик на дереве.
- Мост: удобно соединяйте свои древовидные конструкции, а также водные и наземные дома с помощью моста.
- Водные конструкции: новые плавающие рамы и треугольные плавающие рамы позволяют игрокам строить до трех этажей прямо на воде.
- Трехсторонние конструкции: используйте новые треугольные рамы из дерева или бамбука, чтобы создать еще более уникальный дом.
- Деревянные и бамбуковые двери: не допускайте нежелательных посетителей.
- Больше строительных материалов: повсюду бамбук и дерево. Создавайте новые версии стен, крыш и потолков из предпочитаемого вами материала.
- Тяжелый каменный топор: ни один хищник не застрахован от совершенно нового тяжелого каменного топора, первого двуручного топора, который могут изготовить игроки.
- Переработанный блокнот: блокнот игрока стал более изящным и организованным, чем когда-либо.
- Расчистите путь: рубите большие пальмы, бревна, пни и ветки, чтобы расчистить путь через Амазонку.