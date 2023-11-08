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Green Hell 29.08.2018
7.9 236 оценок

Консольные версии Green Hell получили обновление с улучшением строительства

monk70
Новости

Выжить на Амазонке в Green Hell от Creepy Jar непросто, но теперь консольные игроки могут найти безопасность на верхушках деревьев. После выпуска на ПК в начале этого года Creepy Jar сообщила, что обновление Treehouse доступно бесплатно для всех игроков Xbox One и PlayStation 4.

Это обновление является результатом отзывов тысяч самых преданных игроков Green Hell и продолжает стремление Creepy Jar прислушиваться к отзывам сообщества. Помимо возможности строить домики на деревьях и даже на воде, обновление также включает в себя значительные улучшения качества, которые делают консольное строительство более эффективным.

Некоторые из нововведений включают в себя:

  • Домик на дереве: благодаря новой конструкции веревки игроки могут забираться на верхушки деревьев и строить собственный домик на дереве.
  • Мост: удобно соединяйте свои древовидные конструкции, а также водные и наземные дома с помощью моста.
  • Водные конструкции: новые плавающие рамы и треугольные плавающие рамы позволяют игрокам строить до трех этажей прямо на воде.
  • Трехсторонние конструкции: используйте новые треугольные рамы из дерева или бамбука, чтобы создать еще более уникальный дом.
  • Деревянные и бамбуковые двери: не допускайте нежелательных посетителей.
  • Больше строительных материалов: повсюду бамбук и дерево. Создавайте новые версии стен, крыш и потолков из предпочитаемого вами материала.
  • Тяжелый каменный топор: ни один хищник не застрахован от совершенно нового тяжелого каменного топора, первого двуручного топора, который могут изготовить игроки.
  • Переработанный блокнот: блокнот игрока стал более изящным и организованным, чем когда-либо.
  • Расчистите путь: рубите большие пальмы, бревна, пни и ветки, чтобы расчистить путь через Амазонку.
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