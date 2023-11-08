Консольные версии Green Hell получили обновление с улучшением строительства

Выжить на Амазонке в Green Hell от Creepy Jar непросто, но теперь консольные игроки могут найти безопасность на верхушках деревьев. После выпуска на ПК в начале этого года Creepy Jar сообщила, что обновление Treehouse доступно бесплатно для всех игроков Xbox One и PlayStation 4.

Это обновление является результатом отзывов тысяч самых преданных игроков Green Hell и продолжает стремление Creepy Jar прислушиваться к отзывам сообщества. Помимо возможности строить домики на деревьях и даже на воде, обновление также включает в себя значительные улучшения качества, которые делают консольное строительство более эффективным.

Некоторые из нововведений включают в себя: