Кооперативный режим появится в Green Hell VR в следующем году

Сурвайвал-экшен с видом от первого лица, который сосредоточится на выживании в дождевых лесах Амазонии.

Созданием Green Hell занимаются бывшие разработчики Dying Light и Dead Island, а вашими врагами в игре будут населяющие леса хищники, тяжелые заболевания и сама природа Амазонки и окружающего ее региона.