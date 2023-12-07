Кооперативный режим появится в Green Hell VR в следующем году

Разработчики из Incuvo и People Can Fly представили долгожданный кооперативный режим Green Hell VR.
Кооперативный режим будет добавлен в Green Hell VR на PSVR2 Meta Quest 2 и 3 в следующем году. В рамках Upload VR Showcase Incuvo опубликовала видеоролик, демонстрирующий, как в настоящее время выглядит новое дополнение.
«С момента премьеры Green Hell VR на Meta Quest и PSVR2 игроки прислали нам массу отзывов о предпочтительных вариантах расширения нашей игры. Ни для кого не секрет, что кооперативный режим всегда был на первом месте. Чтобы отплатить нашему удивительному сообществу за бесконечную поддержку, мы активно работаем над кооперативным режимом и добавим его как можно скорее. В 2024 году мы планируем запустить кооперативный режим для 4 игроков. Он позволит вам проходить как сюжетный режим, так и режим выживания с другими игроками онлайн. Естественно, такое сложное обновление требует много времени для правильной реализации, поэтому мы просим вас проявить больше доверия и терпения при объявлении окончательной даты!»