Обновление для Green Hell облегчит перемещение предметов в конце этого месяца ©

Не так давно в обновлении строительства для Green Hell на ПК разработчики из Creepy Jar позволили игрокам подняться на верхушки деревьев, предоставив новые возможности, такие как строительство дома на воде, трехэтажных домов и домов на деревьях. Это все хорошо, но как доставить вещи на третий этаж вашего совершенно нового амазонского особняка?

Грядущее обновление, Хранение и Транспортировка, призвано помочь в этом. Это новое обновление, выходящее для ПК-версии игры 28 августа 2023 года, не только добавит новые способы перемещения ваших драгоценных товаров через тропический лес с помощью сверхмощных саней, но также представит лифт, чтобы доставлять вещи на более высокие участки и намного больше.

Ниже приведен список всех новых дополнений, которые появятся в последнем обновлении: