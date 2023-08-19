Обновление для Green Hell облегчит перемещение предметов в конце этого месяца

Не так давно в обновлении строительства для Green Hell на ПК разработчики из Creepy Jar позволили игрокам подняться на верхушки деревьев, предоставив новые возможности, такие как строительство дома на воде, трехэтажных домов и домов на деревьях. Это все хорошо, но как доставить вещи на третий этаж вашего совершенно нового амазонского особняка?
Грядущее обновление, Хранение и Транспортировка, призвано помочь в этом. Это новое обновление, выходящее для ПК-версии игры 28 августа 2023 года, не только добавит новые способы перемещения ваших драгоценных товаров через тропический лес с помощью сверхмощных саней, но также представит лифт, чтобы доставлять вещи на более высокие участки и намного больше.
Ниже приведен список всех новых дополнений, которые появятся в последнем обновлении:
- Сани — новое дополнение для перевозки тяжелых предметов, которые не помещаются в рюкзаке. Игроки могут помещать тяжелые предметы двух разных типов в одни сани для транспортировки.
- Лифт — новый, гораздо более простой способ транспортировки тяжелых ресурсов как на верхние этажи вашей базы, так и в домики на деревьях.
- Полка — новый вариант универсального хранилища, где вы можете хранить и отображать большинство предметов из вашего рюкзака, за исключением оружия и палок.
- Подвесная полка — теперь вы можете добавить больше места для хранения с помощью первых настенных надстроек. Добавление стеллажей на стены освободит место для игроков в других местах их домов.
- Маленькая корзина для хранения — улучшенная версия Маленькой каменной подставки. Маленькая корзина для хранения может содержать различные типы объектов: камень, обсидиановый камень, уголь, кость, доску и т. д.
- Большая корзина для хранения — как и выше, улучшенная версия большой каменной подставки, которая может вмещать различные типы тяжелых предметов, таких как большой камень, зеленый кокос, глиняный кирпич и т. д.
- Значительные изменения в хранилище:
- Более универсальные подставки и места для хранения: одна универсальная подставка для листьев может хранить как бананы, так и пальмовые листья. Это также относится к подставке для бревен, подставке для палок и подставке для длинных палок.
- Новые версии подставок из бамбука: каждая конструкция для хранения теперь имеет версию из бамбука.
- Увеличенная вместимость стендов: некоторые старые стенды, такие как веревочный стенд, теперь имеют увеличенную вместимость.
- Улучшенная механика хранения и удаления предметов: теперь игроки могут помещать предмет в хранилище одним нажатием кнопки и забирать его другим.
- Убрана задержка анимации при подборе предметов: игрокам больше не нужно ждать завершения анимации, чтобы подобрать другой предмет. Чем быстрее щелкаешь, тем быстрее выбираешь.