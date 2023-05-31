Green Hell 29.08.2018
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Симулятор выживания Green Hell продался тиражом более 4.5 миллионов копий

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4efy
Новости

Вы когда-нибудь думали о том, как трудно выживать в джунглях? Именно такой виртуальный опыт предложили разработчики симулятора выживания Green Hell в сентябре 2019 года, которым прониклось более чем 4.5 миллионов пользователей. Об этой новости сообщили сами представители студии Creepy Jar, обратившись к своему сообществу со словами безграничной благодарности.

Green Hell только что превысил 4,5 миллиона копий в Steam, PlayStation и Xbox! Мы глубоко благодарны за ваше доверие и отзывы, которые привели нас к этому моменту.

Также авторы Green Hell подметили, что не собираются останавливаться на достигнутом, и уже сейчас они активно работают над следующим крупным обновлением под названием Storage & Transportation. В скором будущем обещано запустить специальное тестирование, где сообщество сможет оценить новый контент и оставить свои отзывы.

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