Выживалка Green Hell получила русскую озвучку ©

Небольшая команда KrakenVO представила русскую локализацию выживалки Green Hell. По словам авторов, часть текстур все еще не переведена, но это будет исправлено в будущем. Так же в планах озвучка дополнения "Духи амазонки"

В Green Hell игрокам придется рискнуть и пережить опасности, таящиеся в амазонском лесу, в полном одиночестве, при этом разыскивая любимого человека для главного героя. Как и в любой хорошей игре на выживание, нам придется добывать еду, охотясь, воду, строить убежища и добывать полезные ресурсы, чтобы лечить себя и улучшать наше снаряжение.

Скачать озвучку можно отсюда.