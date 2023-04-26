Greyhill Incident 09.06.2023
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Новый трейлер игры про вторжение инопланетян Greyhill Incident

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R_Mor
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Издатель Perp Games и разработчик Refugium Games выпустили новый трейлер к игре Greyhill Incident, посвященной инопланетной тематике, в честь "Alien Day".

Greyhill Incident - это сюжетная игра в жанре Survival-Horror рассказывает о классическом вторжении инопланетян, которое происходит в начале 90-х годов. В роли Райана Бейкера, вооруженного бейсбольной битой и несколькими патронами в револьвере, вам предстоит пройти через атмосферный район Грейхилл, который подвергается вторжению НЛО и серых пришельцев.

Смотрите трейлер ниже.

Greyhill Incident выйдет 9 июня для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam.

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Хоррор про вторжение пришельцев Greyhill Incident выйдет 9 июня
Хоррор про вторжение пришельцев Greyhill Incident выйдет 9 июня
Трейлер хоррора про вторжение пришельцев Greyhill Incident
Трейлер хоррора про вторжение пришельцев Greyhill Incident
Трейлер атмосферного хоррора от первого лица Greyhill Incident
Трейлер атмосферного хоррора от первого лица Greyhill Incident
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