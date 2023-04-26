Новый трейлер игры про вторжение инопланетян Greyhill Incident ©

Издатель Perp Games и разработчик Refugium Games выпустили новый трейлер к игре Greyhill Incident, посвященной инопланетной тематике, в честь "Alien Day".

Greyhill Incident - это сюжетная игра в жанре Survival-Horror рассказывает о классическом вторжении инопланетян, которое происходит в начале 90-х годов. В роли Райана Бейкера, вооруженного бейсбольной битой и несколькими патронами в револьвере, вам предстоит пройти через атмосферный район Грейхилл, который подвергается вторжению НЛО и серых пришельцев.

Смотрите трейлер ниже.

Greyhill Incident выйдет 9 июня для PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 и ПК через Steam.