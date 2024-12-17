GRID Legends: Deluxe Edition стала доступна для iOS и Android

Feral Interactive сообщила о выпуске GRID Legends: Deluxe Edition для мобильных устройств iOS и Android. Великолепное сочетание симуляции и аркадного управления GRID Legends было искусно спроектировано в мощный мобильный опыт, дополненный обширно настраиваемым сенсорным и наклонным управлением, а также полной поддержкой геймпада.

Гонщики iOS и Android будут бороться за место на пьедестале в 10 гоночных дисциплинах на более чем 130 трассах и уличных трассах в прекрасно реализованных местах по всему миру. Полное мастерство на асфальте доступно для получения, независимо от того, соревнуются ли игроки в огромном режиме карьеры, участвуют ли в драматических соперничествах в режиме истории с живым действием или создают свои собственные события.

GRID Legends: Deluxe Edition для iOS и Android также включает в себя все DLC из оригинальной консольной версии с множеством дополнительных событий карьеры и истории, а также больше возможностей для настройки автомобиля.