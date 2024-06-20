Для Grim Dawn вышло крупное обновление 1.2.1.0

Сегодня студия Crate Entertainment объявила о выходе нового крупного обновления для игры Grim Dawn.
По словам разработчиков, новое обновление 1.2.1.0 уже доступно для скачивания. В нем разработчики переработали спавны Немезиды, перебалансировали физический урон монстров, значительно расширили билды для питомцев, а так же внесли массу других исправлений и улучшений в игру.
Всего обновление 1.2.1.0 содержит свыше 800 исправлений. Разработчики отметили, что это второе по величине обновление для Grim Dawn за всё время существования игры: оно отстает от 1.1.9.2 всего на 67 исправлений.
Вторую часть пора делать. При всей моей любви к Грим дауну, его сюжету и лору, саундтреку, системе прокачки, выглядит он визуально очень уставревше и бедность сочится из всех щелей. Даже персонажи основной сюжетки озвучены процентов на 20%. С другой стороны Титан квест скоро будет и Дьябла у нас есть // Иван Зубков
Отлично . Игру всё ещё поддерживают.
Дополнение скоро новое выйдет
Я так понял, это всё ещё не финальный аддон с новой областью и классом, да?
Эти ипланы заверяют, что устали работать над ARPG, поэтому Grim Dawn 2 в ближайшее время не будет, а будет градостроительный симулятор и стратегия. При этрм они упорно продолжают клепать дополнения и обновления для своей старой как г..о мамонта ARPG.
ты лучше спроси когда на консолях они сделают 4к 120?(сейчас 1080 60) Эта игра сосёт у титан квеста по полной программе, не говоря уже о диабло 2