Для Grim Dawn вышло крупное обновление 1.2.1.0

Сегодня студия Crate Entertainment объявила о выходе нового крупного обновления для игры Grim Dawn.

По словам разработчиков, новое обновление 1.2.1.0 уже доступно для скачивания. В нем разработчики переработали спавны Немезиды, перебалансировали физический урон монстров, значительно расширили билды для питомцев, а так же внесли массу других исправлений и улучшений в игру.

Всего обновление 1.2.1.0 содержит свыше 800 исправлений. Разработчики отметили, что это второе по величине обновление для Grim Dawn за всё время существования игры: оно отстает от 1.1.9.2 всего на 67 исправлений.