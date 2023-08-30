Grim Dawn получит новое дополнение в 2024 году ©

Компания-разработчик Crate Entertainment анонсировала новое дополнение для ARPG Grim Dawn. Расширение, получившее название Fangs of Asterkarn, выйдет в 2024 году и станет третьим по счету с момента выхода игры в феврале 2016 года.

В Grim Dawn: Fangs of Asterkarn появится множество новых возможностей, в том числе новая 10-е мастерство, которое, по сути, увеличивает количество игровых комбинаций классов до 45.

Новое мастерство, получившее название "Берсерк", позволит игрокам играть персонажем, который может впадать в ярость во время боя. Игроки, использующие новое мастерство, также получат возможность превращаться в звероподобных существ.

Среди других особенностей расширения - новая глава основного сюжета игры, действие которой происходит на снежных вершинах Астеркарна, а также игровой режим, кастомизация зелий, возможность пересчитывать бонусы редких и магических предметов, дополнительные волны для игрового режима Crucible, добавление новых регионов в Shattered Realm, новые эпические предметы и сотни новых предметов в целом. Кроме того, расширение содержит два новых подземелья в стиле roguelike, которые будут выпущены в рамках бесплатного обновления контента для Fangs of Asterkarn.

Расширение Fangs of Asterkarn не будет повышать максимальный уровень персонажей. Дополнительную силу игроки смогут получить в наградах за выполнение квестов, а также, по словам студии, в увеличении силы персонажей будет играть роль кастомизация зелий, которая позволит игрокам получить в свои руки зелья, дающие уникальные баффы и другие эффекты.