Grim Dawn 2 официально подтверждена, но ждать придётся годы

Crate Entertainment официально подтвердила разработку Grim Dawn 2, но фанатам придётся запастись терпением: релиз сиквела ожидается не раньше 2031 года. Об этом рассказал генеральный директор студии Артур Бруно в подкасте с создателем Path of Exile Крисом Уилсоном.

Главное новшество Grim Dawn 2 — полностью новый движок. Сначала его обкатывают на градостроительной RTS Farthest Frontier, чтобы отшлифовать технологию, а затем адаптируют под ARPG. Бруно подчеркнул, что устаревшая технология первой Grim Dawn сильно ограничивала возможности команды, а новая позволит радикально улучшить графику, шейдеры и арты.

Команда также пересмотрит игровые системы. В частности, планируется изменить взаимодействие классовых мастерств с предметами, чтобы будущие DLC с новыми классами было проще интегрировать. Бруно отметил, что в оригинале система классов была слишком жёстко связана с экипировкой, что мешало расширению контента.

Новый сиквел обещает впечатляющий визуальный апгрейд: за годы Crate наняла топовых художников, и Grim Dawn 2 будет значительно красивее оригинала. Однако Бруно уточнил, что работа над ARPG ещё не началась: студия сосредоточена на развитии Farthest Frontier в раннем доступе, а Grim Dawn 2 стартует только после завершения всех подготовительных этапов.

«Мы начинаем с чистого листа: улучшим весь облик игры, графику и механики. Но до старта минимум шесть лет — мы не хотим зря заводить фанатов», — подчеркнул он.

Grim Dawn 2 обещает стать крупным шагом вперёд для серии, но пока остаётся терпеливо ждать и наблюдать за развитием студии.