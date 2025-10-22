Grim Dawn 2 официально подтверждена, но ждать придётся годы

Crate Entertainment официально подтвердила разработку Grim Dawn 2, но фанатам придётся запастись терпением: релиз сиквела ожидается не раньше 2031 года. Об этом рассказал генеральный директор студии Артур Бруно в подкасте с создателем Path of Exile Крисом Уилсоном.
Главное новшество Grim Dawn 2 — полностью новый движок. Сначала его обкатывают на градостроительной RTS Farthest Frontier, чтобы отшлифовать технологию, а затем адаптируют под ARPG. Бруно подчеркнул, что устаревшая технология первой Grim Dawn сильно ограничивала возможности команды, а новая позволит радикально улучшить графику, шейдеры и арты.
Команда также пересмотрит игровые системы. В частности, планируется изменить взаимодействие классовых мастерств с предметами, чтобы будущие DLC с новыми классами было проще интегрировать. Бруно отметил, что в оригинале система классов была слишком жёстко связана с экипировкой, что мешало расширению контента.
Новый сиквел обещает впечатляющий визуальный апгрейд: за годы Crate наняла топовых художников, и Grim Dawn 2 будет значительно красивее оригинала. Однако Бруно уточнил, что работа над ARPG ещё не началась: студия сосредоточена на развитии Farthest Frontier в раннем доступе, а Grim Dawn 2 стартует только после завершения всех подготовительных этапов.
«Мы начинаем с чистого листа: улучшим весь облик игры, графику и механики. Но до старта минимум шесть лет — мы не хотим зря заводить фанатов», — подчеркнул он.
Grim Dawn 2 обещает стать крупным шагом вперёд для серии, но пока остаётся терпеливо ждать и наблюдать за развитием студии.
в 2031 она уже будет никому не нужна!
А что случится в 2031?
устареет, как и многие долгострои
грим даун лучший диаблоид, пожалуй. Очень хотелось бы видеть продолжение.
Как же я завидую фанатам изометрических РПГ постоянно что то новое выходит и на любой вкус
Вот альтернативы Скайрим или borderlands никогда не выйдут 😔
Я и первую не прошел до конца, она оказалась слишком... grim
Титан квест как-то приятнее и интереснее
Почему-то тоже самое чувство.
Короче. Разработка такой игры на коленке займёт 20+ лет.
Очень в своё время зашла. Особенно система комбинации классов, когда ты можешь стать инквизитором- чернокнижником)
Будем очень ждать.