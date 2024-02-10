Энтузиаст показал вступительную сцену из Grim Fandango на Unreal Engine 5

Пользователь Haraldinowitch поделился видеороликом, демонстрирующим, как вступительная сцена из Grim Fandango на Unreal Engine 5. Это видео должно дать вам представление о том, как выглядел бы достоверный ремейк этой классической приключенческой игры в UE5.

Для сравнения ниже вы можете найти эту сцену из ремастера Grim Fandango. Таким образом, вы сможете сравнить их.

Как мы видим, фанатский ремейк отличается более высоким качеством текстур и 3D-моделей. Кроме того, мы получаем анимацию с частотой 60 кадров в секунду (в то время как оригинальное интро было заблокировано на 30 кадрах в секунду). В фанатском ремейке также лучше проработаны тени. Единственный минус - это внешние декорации. Здания на заднем плане выглядят плохо, хотя лестницы и дорога имеют более качественные текстуры.

К сожалению, Haraldinowitch не выложил его в открытый доступ. Поэтому вы не сможете запустить его на своем ПК. Как и многие другие фанатские ремейки UE5, этот ролик служит доказательством концепции/показательным видео и не более того.