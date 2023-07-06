Началась бесплатная раздача Grime - метроидвании о сюрреалистичном мире

В Epic Games Store началась очередная раздача бесплатных игр — на этот раз ею стала Grime. Игру можно добавить в библиотеку до 13 июля 2023 года 18:00 по московскому времени. Следующей бесплатной игрой в Epic Games Store станет Train Valley 2.

Российские пользователи не смогут забрать Grime — страница платформера недоступна в Epic Games Store на территории страны. Игру можно получить обходным путем: необходимо создать новый аккаунт, указать в графе «Страна» любую (кроме России и Белоруссии) и включить VPN.

Grime — это мрачная метроидвания, события которого разворачиваются в сюрреалистичном мире. Игрокам предстоит раскрывать тайны, поглощать врагов, открывать новые умения и получать уникальное оружие. Последние будут менять форму в зависимости от прохождения платформера.