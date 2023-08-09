Геймдиректор Grounded пообещал, что игра не останется без поддержки

Выживастик Grounded продолжит получать обновления на регулярной основе еще очень долго время, сообщил геймдиректор Адам Бреннеке. Появления какого именно контента следует ожидать в игре в ближайшее время, разработчик не уточнил, но пообещал, что «будет интересно».
Впрочем, основываясь на прошлом опыте, можно предположить, что в Grounded будут добавлять новые режимы, биомы, создаваемые объекты и инструменты. Так, в апрельском обновлении добавили гипертехнологическую машину под названием «Супер-Дупер», с помощью которой можно воссоздавать копии оборудования и различных объектов.
К настоящему моменту общее число игроков в Grounded превышает 13 млн.
Очень прикольный выживач) Есть в нем атмосфера, возращая меня в детство в 2000й год.
Я тоже обещал занести 10 копеек в магазин. Прошло уже 15 лет, наверное ждут до сих пор.