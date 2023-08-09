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Grounded 28.07.2020
7.9 238 оценок

Геймдиректор Grounded пообещал, что игра не останется без поддержки

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ltdx
Новости

Выживастик Grounded продолжит получать обновления на регулярной основе еще очень долго время, сообщил геймдиректор Адам Бреннеке. Появления какого именно контента следует ожидать в игре в ближайшее время, разработчик не уточнил, но пообещал, что «будет интересно».

Впрочем, основываясь на прошлом опыте, можно предположить, что в Grounded будут добавлять новые режимы, биомы, создаваемые объекты и инструменты. Так, в апрельском обновлении добавили гипертехнологическую машину под названием «Супер-Дупер», с помощью которой можно воссоздавать копии оборудования и различных объектов.

К настоящему моменту общее число игроков в Grounded превышает 13 млн.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Atomicbarrel

Очень прикольный выживач) Есть в нем атмосфера, возращая меня в детство в 2000й год.

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СнопакДоминатор

Я тоже обещал занести 10 копеек в магазин. Прошло уже 15 лет, наверное ждут до сих пор.

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