Grounded 2 вышла в раннем доступе. Раскрыт план обновления контента

Сегодня важный день для того, чтобы быть маленькими: Obsidian Entertainment выпустила Grounded 2, продолжение своей первой кооперативной игры на выживание Grounded, вдохновлённой «Дорогой, я уменьшил детей», которая вышла почти 5 лет назад.

Как и первая игра, Grounded 2 вышла в раннем доступе, с запланированным на более позднее время полным релизом и постоянными обновлениями до версии 1.0. Но на этот раз, вместо того, чтобы игрокам приходилось ждать и узнавать, что же будет в игре, разработчики выпустили дорожную карту раннего доступа для Grounded 2.

Разделённая на четыре раздела, последний из которых посвящён будущим обновлениям за пределами 2025 года, она, похоже, уже многое запланировала, и это без каких-либо отзывов от игроков. Несомненно, в эту дорожную карту могут быть внесены изменения и/или дополнения после того, как игра побывает в руках игроков примерно месяц.

Обновления для Grounded 2 также охватывают несколько различных категорий, включая функции, существ и прогресс, среди прочего. Вот некоторые обновления, которые стоит выделить: