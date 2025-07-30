ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Grounded 2 29.07.2025
Экшен, Выживание, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
7.1 26 оценок

Grounded 2 вышла в раннем доступе. Раскрыт план обновления контента

monk70 monk70

Сегодня важный день для того, чтобы быть маленькими: Obsidian Entertainment выпустила Grounded 2, продолжение своей первой кооперативной игры на выживание Grounded, вдохновлённой «Дорогой, я уменьшил детей», которая вышла почти 5 лет назад.

Как и первая игра, Grounded 2 вышла в раннем доступе, с запланированным на более позднее время полным релизом и постоянными обновлениями до версии 1.0. Но на этот раз, вместо того, чтобы игрокам приходилось ждать и узнавать, что же будет в игре, разработчики выпустили дорожную карту раннего доступа для Grounded 2.

Разделённая на четыре раздела, последний из которых посвящён будущим обновлениям за пределами 2025 года, она, похоже, уже многое запланировала, и это без каких-либо отзывов от игроков. Несомненно, в эту дорожную карту могут быть внесены изменения и/или дополнения после того, как игра побывает в руках игроков примерно месяц.

Обновления для Grounded 2 также охватывают несколько различных категорий, включая функции, существ и прогресс, среди прочего. Вот некоторые обновления, которые стоит выделить:

  • Поддержка Steam Deck и ROG Ally запланирована на зимнее обновление.
  • В летнем обновлении планируется уделить особое внимание водной механике и снаряжению, включая водные базы, багги и существ.
  • В планах на будущее — множество нового контента, а также поддержка текста на многих языках, включая русский
22
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Besogon666

Хоспади... "Соево-повесточная" поделка от некогда великой студии... Рука-лицо!

11
Lemenus

Они уже давно такие, когда вышла The Outer Worlds это было очевидно

3
Sirest

сколько ждать кряк?

3
Лидер Мур

уже есть взлом онлайн версии , правда русского нету ( и да можно в соло играть через этот же взлом ) на сайте нолика ищи инфу

4
Пользователь ВКонтакте

1 то не прошёл, задумка прикольная, но как то руки сами опустились // Алексей Русич

2
Maksrein

отлично, в это мы играем

WerGC

спасибо не надо оставьте себе