Grounded 2 вышла в раннем доступе. Раскрыт план обновления контента

Сегодня важный день для того, чтобы быть маленькими: Obsidian Entertainment выпустила Grounded 2, продолжение своей первой кооперативной игры на выживание Grounded, вдохновлённой «Дорогой, я уменьшил детей», которая вышла почти 5 лет назад.
Как и первая игра, Grounded 2 вышла в раннем доступе, с запланированным на более позднее время полным релизом и постоянными обновлениями до версии 1.0. Но на этот раз, вместо того, чтобы игрокам приходилось ждать и узнавать, что же будет в игре, разработчики выпустили дорожную карту раннего доступа для Grounded 2.
Разделённая на четыре раздела, последний из которых посвящён будущим обновлениям за пределами 2025 года, она, похоже, уже многое запланировала, и это без каких-либо отзывов от игроков. Несомненно, в эту дорожную карту могут быть внесены изменения и/или дополнения после того, как игра побывает в руках игроков примерно месяц.
Обновления для Grounded 2 также охватывают несколько различных категорий, включая функции, существ и прогресс, среди прочего. Вот некоторые обновления, которые стоит выделить:
- Поддержка Steam Deck и ROG Ally запланирована на зимнее обновление.
- В летнем обновлении планируется уделить особое внимание водной механике и снаряжению, включая водные базы, багги и существ.
- В планах на будущее — множество нового контента, а также поддержка текста на многих языках, включая русский
Хоспади... "Соево-повесточная" поделка от некогда великой студии... Рука-лицо!
Они уже давно такие, когда вышла The Outer Worlds это было очевидно
сколько ждать кряк?
уже есть взлом онлайн версии , правда русского нету ( и да можно в соло играть через этот же взлом ) на сайте нолика ищи инфу
1 то не прошёл, задумка прикольная, но как то руки сами опустились // Алексей Русич
отлично, в это мы играем
спасибо не надо оставьте себе