Команда Obsidian Entertainment рассказала о разработке и сюрприз-анонсе Grounded 2

На недавнем мероприятии для прессы, посвященном Grounded 2, разработчики из Obsidian Entertainment поделились подробностями о создании сиквела и эмоциями от его неожиданного анонса. Руководитель разработки Крис Паркер и исполнительный продюсер Маркус Морган рассказали, что сохранять игру в секрете до самой презентации Xbox Showcase было волнительно, и они до последнего не были уверены, что информация не утечет в сеть.

По словам Моргана, идея анонсировать игру и выпустить ее вскоре после этого была их давней мечтой. Команда хотела воссоздать то самое волшебное чувство, когда на игровых выставках показывают что-то совершенно неожиданное. Разработчики отметили, что переход к сиквелу был во многом обусловлен желанием развивать франшизу дальше, используя более современные технологии. Разработка первой части начиналась еще во времена Xbox One, и технические ограничения той платформы не позволяли реализовать все задумки. Создание Grounded 2 для текущего поколения консолей и ПК позволило команде значительно расширить мир, добавить новые механики, вроде ездовых насекомых-помощников (багги), и избежать технических компромиссов, таких как загрузочные экраны между локациями.

Grounded 2 вернется к модели раннего доступа, которая, по мнению команды, отлично себя зарекомендовала в работе над первой частью. Это позволяет получать ценную обратную связь от сообщества и развивать игру вместе с игроками. На старте раннего доступа, который начнется 29 июля, будет доступна примерно треть новой локации — городского парка Брукхоллоу. Сюжет игры продолжится спустя два года после событий оригинала с теми же четырьмя героями, которым вновь предстоит столкнуться с последствиями экспериментов корпорации Ominent.