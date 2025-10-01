Свежее обновление Grounded 2 добавляет гигантского паука и удобное строительство

Obsidian продолжает развивать Grounded 2, радуя игроков новым контентом. В свежем патче 0.2 «Hairy and Scary» главным событием стала встреча с огромной волосатой паучихой, победа над которой открывает доступ к уникальным ресурсам для создания комплекта брони и оружия Tarantula — лука и копья, идеально подходящих для сражений с другими опасными существами.

Помимо нового босса, разработчики внедрили систему BUILD.M, значительно упрощающую строительство базы. Теперь соединять объекты и упорядочивать конструкции стало проще, что позволяет игрокам быстрее создавать оборонительные сооружения и уютные укрытия.

Обновление также включает исправления багов и улучшения стабильности, подробности которых доступны в официальном списке изменений. Grounded 2, находящаяся в раннем доступе, продолжает получать положительные оценки: средний рейтинг в Steam составляет около 80%, что подтверждает, что новые механики и контент находят отклик у комьюнити.

Игрокам предстоит исследовать миниатюрный мир заново, сталкиваясь с опасностями и испытывая возможности новой системы строительства, делая геймплей более разнообразным и захватывающим.