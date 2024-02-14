Технический директор GTA 3 поделился забавной историей о регулируемом размере луны в игре

Разработчик Оббе Вермей, который в прошлом был одним из ключевых разработчиков культовой трилогии Grand Theft Auto и являлся техническим директором франшизы, решил поделиться необычными фактами создания GTA 3. Как оказалось, у команды разработчиков возникла достаточно необычная дилемма во время производства. Команда художников долго не могла прийти к единому мнению о том, какого размера должна быть луна в игре. Этот долгий спор вынудил Вермейя добавить в игру возможность регулировать размер луны, которая впоследствии добралась до релизной версии игры.

По словам Оббе Вермейя, добавление луны в GTA 3 казалось самым простым делом, но впоследствии оно переросло в забавную историю. Разработчик получил от команды художников готовую текстуру луны, которую он разместил в игровом мире. Казалось бы, тогда, в 2000-х годах, про этот элемент можно было уже забыть, но дизайнеры начали спорить из-за ее размеров.

Оказалось, что они не могли решить, какого размера должна быть луна. Художники хотели, чтобы она была меньше, чтобы быть более реалистичной. Но часть других разработчиков хотели, чтобы она была побольше и более кинематографичной.

Чтобы решить спор, Вермей предложил сделать размер луны изменяемым элементом в GTA 3. По его задумке, художники должны были опробовать предрелизную версию игры и окончательно решить, что делать с размером игры.

Поскольку я работал над снайперской винтовкой, я сделал так, чтобы луна меняла 3 размера (маленький, средний, большой), когда игрок стреляет в нее. Художники мне так и не ответили, так что я просто оставил все как есть.

— написал разработчик.

Позднее возможность менять размер также перекочевала в Grand Theft Auto: San Andreas, но там разработчики добавили эту функцию в качестве пасхалки.