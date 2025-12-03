Вышел первый пакет HD-текстур для GTA 4 RTX Remix

Моддер Warcaco выпустил первый пакет HD-текстур для мода Path Tracing RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот пакет HD-текстур весит 1,2 ГБ и улучшает множество текстур.
Однако, есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость в том, что новые текстуры выглядят просто потрясающе. Большинство дорог и тротуаров теперь выглядят чётче и детализированнее. Warcaco также улучшил множество транспортных средств и зданий.
Плохая новость в том, что некоторые текстуры все ещё не были улучшены. Из-за этого игра порой может казаться немного странной. В один момент игра будет выглядеть как современный проект, а в следующий — текстуры, как на PS2. Будем надеяться, что Warcaco продолжит работать над модом, и в будущих версиях текстуры будут ещё лучше.
Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.
надо оптимизировать ,а то слишком даже для топ видюх
Да ну его, этот rtx множество моделей и эффектов убил, банеры потеряли текстуры, мусорные вёдра плоские стали, и асфальт опять блестит весь и тоже плоский без выбоин
Огромный респект и благодарность обоим за проделанную работу.
и за 30 фпс
ну среднячек)
Выглядит действительно здорово, но RTX Remix настолько сырой, что не заслуживает такие текстуры
Еще бы звуки оружия заменили. Очень всрато звучат.
побольше и с запасом здоровья мододелу, которому придется внедрять полный спект pbr материалов в пк-версию
Типичная замена текстур...