Grand Theft Auto 4 28.04.2008
Экшен, Адвенчура, Мультиплеер, От третьего лица, Открытый мир, Песочница
9.1 17 615 оценок

Вышел первый пакет HD-текстур для GTA 4 RTX Remix

monk70 monk70

Моддер Warcaco выпустил первый пакет HD-текстур для мода Path Tracing RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот пакет HD-текстур весит 1,2 ГБ и улучшает множество текстур.

Grand Theft Auto 4 "4K Textures Warcaco Graphics mod - Улучшенные текстуры для RTX"

Однако, есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость в том, что новые текстуры выглядят просто потрясающе. Большинство дорог и тротуаров теперь выглядят чётче и детализированнее. Warcaco также улучшил множество транспортных средств и зданий.

Плохая новость в том, что некоторые текстуры все ещё не были улучшены. Из-за этого игра порой может казаться немного странной. В один момент игра будет выглядеть как современный проект, а в следующий — текстуры, как на PS2. Будем надеяться, что Warcaco продолжит работать над модом, и в будущих версиях текстуры будут ещё лучше.

Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.

Комментарии:  9
KILLA06

надо оптимизировать ,а то слишком даже для топ видюх

vertehwost

Да ну его, этот rtx множество моделей и эффектов убил, банеры потеряли текстуры, мусорные вёдра плоские стали, и асфальт опять блестит весь и тоже плоский без выбоин

SexualHarassmentPanda

Огромный респект и благодарность обоим за проделанную работу.

InkubatorKlef

и за 30 фпс

DarkDestr

ну среднячек)

Tommy451

Выглядит действительно здорово, но RTX Remix настолько сырой, что не заслуживает такие текстуры

kolinmah

Еще бы звуки оружия заменили. Очень всрато звучат.

Patrick Jones

побольше и с запасом здоровья мододелу, которому придется внедрять полный спект pbr материалов в пк-версию

JustA_NiceGuy

Типичная замена текстур...