Вышел первый пакет HD-текстур для GTA 4 RTX Remix

Моддер Warcaco выпустил первый пакет HD-текстур для мода Path Tracing RTX Remix для Grand Theft Auto 4. Этот пакет HD-текстур весит 1,2 ГБ и улучшает множество текстур.

Однако, есть как хорошие, так и плохие новости. Хорошая новость в том, что новые текстуры выглядят просто потрясающе. Большинство дорог и тротуаров теперь выглядят чётче и детализированнее. Warcaco также улучшил множество транспортных средств и зданий.

Плохая новость в том, что некоторые текстуры все ещё не были улучшены. Из-за этого игра порой может казаться немного странной. В один момент игра будет выглядеть как современный проект, а в следующий — текстуры, как на PS2. Будем надеяться, что Warcaco продолжит работать над модом, и в будущих версиях текстуры будут ещё лучше.

Скачать мод можно бесплатно с нашего сайта по ссылке выше.