Генеральный директор и президент Take Two заработали 72 млн долларов в этом году благодаря доходам от GTA Online ©

Take-Two - один из крупнейших издателей в игровой индустрии. Обладая правами на такие игры, как Grand Theft Auto и NBA 2K, издательство имеет мощный портфель игр с живым сервисом.

Одна только GTA Online продолжает вносить огромный вклад в доходы издательства, принося рекордные цифры в каждом квартальном отчете о прибыли. Последняя часть Grand Theft Auto была продана тиражом более 180 млн. экземпляров.

Вслед за впечатляющими расходами игроков на онлайновые игры, такие как GTA Online, Take-Two выплачивает своим топ-менеджерам очень высокие зарплаты. Как сообщает Axios, генеральный директор Штраус Зельник и президент Карл Слатофф заработали в этом году более 72 млн. долларов.

Поскольку Take-Two продолжает демонстрировать рекордные результаты с каждым новым отчетом, игровой гигант удвоил зарплату своим руководителям. Сумма в 72 млн. долл. более чем в два раза превышает сумму 2022 года.

GTA Online, несомненно, является наиболее важной частью головоломки для Take-Two. Ежемесячно в нее играют миллионы игроков, и с каждым обновлением расходы на нее продолжают расти благодаря новому контенту.

Однако это может быть только началом долгого и успешного пути для Take-Two. Такие игры, как GTA Online, всегда пользовались успехом, но за последние несколько лет игры с живым сервисом претерпели значительные изменения.

С появлением таких новинок, как боевые пропуска, игроки привыкли тратить деньги на игры на сезонной основе. Аналогичные включения в следующую версию GTA Online могут привести к еще большему росту доходов для топ-менеджеров.

Генеральный директор Штраус Зельник уже заявил, что Take-Two ожидает рекордных прибылей в 2025 финансовом году. В это окно, скорее всего, войдет долгожданная GTA 6, которая может разойтись тиражом более 25 млн. копий при запуске.

Кроме того, игровой гигант планирует выпустить два ремастера к марту следующего года. Несмотря на то, что обе версии не подтверждены, в ближайшее время ожидается анонс новой версии Red Dead Redemption, будь то ремастер или ремейк.