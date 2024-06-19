GTA 5 запустили на Android смартфоне и получили 100 FPS

Техногигант Apple уже несколько лет подряд делает упор на игры премиум-класса в своих новых устройствах. На iPhone и iPad вышли полноценные версии таких игр, как Death Stranding, Resident Evil 4, Assassin’s Creed Mirage и многих других. Разработчики игр пока не спешат выпускать такие же крупные игровые хиты на Android-устройствах, но это в скором времени может измениться. Как показывает недавнее видео от техноблогера Starcommander, Android-смартфон также способен хорошо справляться с масштабными играми и при этом выдавать высокую производительность.

Starcommander продемонстрировал возможности Android-устройств на примере новенького флагмана OnePlus 12 с процессором Snapdragon 8 Gen 3. Используя специальный эмулятор, энтузиасту удалось запустить на телефоне полную версию культовой GTA V. Игра не только стабильно работает на смартфоне, но и выдает производительность, превосходящую некоторые бюджетные сборки ПК.

GTA 5 на OnePlus 12 в среднем работает с частотой кадров 90-100 FPS. Критических сбоев и других технических ошибок за время игры блогер не обнаружил. Иногда в игре случаются просадки до 50-65 FPS, но это скорее связано с особенностями работы эмулятора и другими нюансами версии игры, которая не предназначена для смартфонов.