Игроки раскритиковали улучшенную версию GTA 5 на ПК

GTA 5 Enhanced, согласно официальной информации, должна была обеспечить «потрясающую графику», более быструю загрузку, захватывающее управление, 3D-звук и эксклюзивный контент, но не оправдала высоких ожиданий. Игроки раскритиковали обновлённую версию
GTA 5 Enhanced имеет всего 54% положительных отзывов в Steam. Отзывы «смешанные», игроки подчеркивают в своих мнениях, что они надеялись на гораздо лучшее качество графики. В Steam нет недостатка в отзывах сообщества, которое надеется на значительные улучшения, но игра во многих случаях работает хуже обычной версии и в то же время не может похвастаться выдающейся графикой.
К сожалению, мой компьютер не может справиться с этим, а я уже перенес персонажа, игра работает с частотой 30 кадров в секунду, и нет возможности проверить игру перед переносом персонажа. Спасибо Rockstar, у меня аккаунт с 600 часами.
Меня смущает это «расширенное издание». Мы перешли к другой форме обновления, которая, к сожалению, не содержит ничего особенного. Графика выглядит так же, как и в стандартном издании. Частота кадров ограничена 120, и изменить ее невозможно. Графика могла бы быть лучше, и я подумал, что по крайней мере самое низкое качество в этом издании будет самым высоким по сравнению со стандартным, а каждая настройка будет привносить в неё больше жизни. Я получил ее бесплатно, потому что у меня была копия GTA 5 в Steam, но если у вас ее нет, вам придется заплатить за ту же игру с теми же функциями. Мне немного грустно, но теперь я знаю, что ваши ремастеры — это тот вид искусства, который никому не нужен. Очень жаль, что одна из крупнейших студий в мире дает нам, игрокам, то же самое.
Не могу перенести аккаунт на новую версию игры, ребята "советуют" создать новый, весь прогресс с 2015 года в мусорку. F**k R*
Игра выглядит так же, работает так же, и после обновления всего издания поддержка HDR так и не появилась. Зачем вообще заморачиваться с этим изданием?
Читая обзоры, складывается впечатление, что некоторые игроки рассчитывали на конкретные изменения и улучшения, а Rockstar в итоге решила внести несколько улучшений, которые не очень хорошо смотрятся в игре в целом.
Сравнивать с PS3?
Спустя 12 лет, два поколения консолей и выход второй PC версии, очень честное и правдивое сравнение.
Не хватает только кадры PS3 пережать в 360p.
Ваномасина, так на ps3 лучше выглядит, или ты качество картинки до сих пор оцениваешь в пикселях? Обрати внимание, когда Майки идёт вдоль пляжа днём на ps3 свет ложится на харю красиво, а на ps5 уг. Вообщем запечёнка лучше недорэйтрэйсинга, а пастрэйсинга не видать ещё лет 10, нищебродам,,
очередной адепт с ведром возмущается
А в чем нужно оценивать? Может в колличестве монет потраченных на модную железяку?
Опять владельцы вёдер разнылись, но им же оставили базовую версию, хотя в новой сохранились все настройки и производительность из оригинала, а ещё в игру добавили нормальное сглаживание, которое значительно экономнее старых вариантов при лучшем качестве, поэтому нытьё совсем странно выглядит)
У меня вот не ведро, а разницу только в ветринах заметил и что. Бесплатно конечно можно, но требовать деньги за это прям эрзац.
Опять мажоры раскудахтались.
Ну так ведь магии не случилось вот и ноют.
Кто-то за это требует деньги?)
Выглядит значительно лучше оригинала, ремастер, о котором никто не просил, но бесплатно всегда валеком)
Да. За пару часиков сравнений разглядел. Картинка стала сильно лучше.
А ещё у меня получилось разглядеть толпу слепых комментаторов, которые даже не понимают на что обратить внимание.
В обычном режиме идет лучше, чем оригинал, уперся в 120 фпс, особенно радует, что больше никакого бесполезного, но при этом слишком жрущего мсаа нет. С трассировкой даже на 6600xt можно поиграть и лучше с ней и красивой картинкой при 60 кадрах (с фср3), чем без нее на 120, но в тотальной сероте без глобального освещения, с мерцающими тенями и мыльными текстурками вместо отражений
И квадрата прорисовки теней вокруг персонажа больше не наблюдаю, боже, как же он бесил
думаю хейт свзяан из за лживого сравнения,если бы она выходила на пс1 наверное и с ней сравнили бы...
Помойка
Что то игроки пошли в последние годы вечно недовольные. А то графоний не тот, а то железо не то, а то игры не те. Вечно недовольные, словно барыни, всё не так, всё не то))) Зажрались🤷♂️ Может пришло время сделать обнову на топчиковое железо, чтоб не было проблем и игралось с комфортом на ультрах? // New Show
Денег не напасешься обновляться😄. Я в свое время обновился, а через пол года, оказывается, мое железо уже не такое и топовое😄 // Роман Хазиев
Один раз купил сверх жирное железо и лет пять забудь про обнову👍 Процы, так вообще можно долго не менять. // New Show
Ну с процом и оперативой согласен. Но вот видюхи,что то с чем то. Вроде взял 8 гигов, а вот фиг тебе. Теперь тебе надо минимум 12. Возьмешь 12, потом опять мало. Замкнутый круг😀 // Роман Хазиев
Поэтому нужно делать запас производительности на будущее. Когда видишь, что якобы восьмёрки хватает на данный момент, то сразу же бери 16, это убережёт тебя в будущем. Этакий запас, чтоб в дальнейшем не пришлось вновь через короткий отрезок времени делать обнову видяхи. То, что актуально сегодня, завтра уже в луже. Умножай на два и бери ту вещь, которая на данный момент излишняя. Я так с видяхами всегда делал. // New Show
Ну теперь то я уже допёр до этого. Потому в скором времени возьму куда с большим объёмом. // Роман Хазиев
Что не так?
Каким образом черт знает что намалеванное в верхней половине красивее, чем нормальное, понятное и правильное отражение здания в нижней?
Ночной "вайб" поубавился...
чем обижен ?может сам глянешь ,а не скрины с ютуба? ночь стала намного красивее
Так-то игра уже на полных минималках, выглядит аналогично ванильной пятёрке на ультрах, только ещё и длсс в виде сглаживания избавил игру от кучи лесенок... Другое дело что с РТ что-то не то - как не меняй настройки однако в любом из случаев РТ отражение имеет слишком слабое разрешение, видны пиксели короче, хотя и работают правильно и отражают что нужно) Ещё забавный косяк, что при выставлении общих настроек на минимум с трассировкой, то все позиции РТ выставляются на сверхвысокие))) Тут или ошибка перевода, или что-то накосячилось)
По оптимизации вообще неуверен, что есть смысл писать - да игра подросла по требовательности, хотя и стала малость красивее, но на ультрах моё вёдрышко её более не тянет, однако как я уже писал выше - на полных минималках игра выглядит также как ванильная на ультрах и фпс для меня также не изменился, да и лучи на удивление на этих же минималках также никак не просаживают количество кадров - несмотря на 4060 всё в любом случае упёрлось в древний 12 потоковый хеон, как было 60 в сюжетке и 30 в онлике так собственно и осталось)
"Вонь соевичков среддита"
Обновление бесплатное, но игроки все равно не довольны) // Ibragim Zakriev
Собственно был не плохой буст с пс3 на пс4, там даже дали не большой контент для одиночной игры, а тут кроме трассировки ничего нет.
Брату понравилась спасибо