Игроки раскритиковали улучшенную версию GTA 5 на ПК

GTA 5 Enhanced, согласно официальной информации, должна была обеспечить «потрясающую графику», более быструю загрузку, захватывающее управление, 3D-звук и эксклюзивный контент, но не оправдала высоких ожиданий. Игроки раскритиковали обновлённую версию

GTA 5 Enhanced имеет всего 54% ​​положительных отзывов в Steam. Отзывы «смешанные», игроки подчеркивают в своих мнениях, что они надеялись на гораздо лучшее качество графики. В Steam нет недостатка в отзывах сообщества, которое надеется на значительные улучшения, но игра во многих случаях работает хуже обычной версии и в то же время не может похвастаться выдающейся графикой.

К сожалению, мой компьютер не может справиться с этим, а я уже перенес персонажа, игра работает с частотой 30 кадров в секунду, и нет возможности проверить игру перед переносом персонажа. Спасибо Rockstar, у меня аккаунт с 600 часами.

Меня смущает это «расширенное издание». Мы перешли к другой форме обновления, которая, к сожалению, не содержит ничего особенного. Графика выглядит так же, как и в стандартном издании. Частота кадров ограничена 120, и изменить ее невозможно. Графика могла бы быть лучше, и я подумал, что по крайней мере самое низкое качество в этом издании будет самым высоким по сравнению со стандартным, а каждая настройка будет привносить в неё больше жизни. Я получил ее бесплатно, потому что у меня была копия GTA 5 в Steam, но если у вас ее нет, вам придется заплатить за ту же игру с теми же функциями. Мне немного грустно, но теперь я знаю, что ваши ремастеры — это тот вид искусства, который никому не нужен. Очень жаль, что одна из крупнейших студий в мире дает нам, игрокам, то же самое.

Не могу перенести аккаунт на новую версию игры, ребята "советуют" создать новый, весь прогресс с 2015 года в мусорку. F**k R*

Игра выглядит так же, работает так же, и после обновления всего издания поддержка HDR так и не появилась. Зачем вообще заморачиваться с этим изданием?

Читая обзоры, складывается впечатление, что некоторые игроки рассчитывали на конкретные изменения и улучшения, а Rockstar в итоге решила внести несколько улучшений, которые не очень хорошо смотрятся в игре в целом.