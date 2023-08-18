Модер раскритиковал Take-Two: "Вместо удаления модов, они должны сосредоточиться на создании достойных ремейков" ©

Чтобы лучше понять сложившуюся ситуацию, необходимо вернуться на несколько дней назад, когда моддер по прозвищу Bloc выпустил модификацию Sentient Streets. Интересный проект разработчика, основанный на искусственном интеллекте, позволял разговаривать с NPC в Grand Theft Auto V. Игроку достаточно было подойти к любому жителю Лос-Сантоса и активировать соответствующую функцию - после этого он мог пообщаться с NPC по микрофону.

Несомненно, эта модификация могла бы очень положительно повлиять на игровой процесс. Могла, но, к сожалению, мы не сможем увидеть на её развитие, поскольку Take-Two приступила к попыткам удаления этого мода.

Создатель мода, упомянутого в начале статьи, решил предать все это дело огласке.

Вчера компания Take-Two Interactive отправила мне DMCA-страйк в связи с моим видеороликом, посвященным моду для GTA V, и YouTube немедленно удалил материал, не дав мне возможности объясниться. Причиной удаления видеоролика компанией Take-Two Interactive стало то, что я использовал в нем их программное обеспечение (Grand Theft Auto V). Никто из представителей Take-Two Interactive не связался со мной и не спросил ни о чем заранее, они просто удалили видео без объяснения причин. Два дня назад была также приостановлена работа моей учетной записи Netlify. Я использовал Netlify для размещения инструкции по установке мода. Конечно, я не должен судить без доказательств, поскольку Netlify не потрудилась дать никаких объяснений, но мне кажется, что эти два случая связаны.

Далее моддер добавил, что он пытался связаться с Take-Two, чтобы прояснить ситуацию. К сожалению, безрезультатно.

Я связался с заявителем по адресу электронной почты, указанному на YouTube (это был адрес электронной почты Take-Two), в надежде, что, возможно, произошло небольшое недоразумение или что они смогут прояснить причины инцидента. Возможно, это произошло автоматически, но факты указывают на намеренный ручной запрос на удаление в связи с нарушением авторских прав. Я также не получил никакого ответа. Похоже, что они просто атакуют мой мод со всех сторон.

Bloc выразил свое разочарование "враждебным отношением" компании и подчеркнул, что у них нет видимых причин для удаления мода. Создатель также задался вопросом, почему его проект был удален с YouTube за нарушение авторских прав, в то время как на сайте есть миллионы других видеороликов на тему GTA V.

Должен сказать, что меня, как человека, выросшего на серии Grand Theft Auto и наслаждавшегося всеми играми на протяжении многих лет, такое враждебное отношение ко мне и моду очень огорчает [...] Если бы в видео было что-то нарушающее авторские права (например, мои слова, миниатюра или что-то в описании и т.д.), я был бы рад обсудить это с контактным лицом Take-Two, если бы они просто написали мне письмо. Вместо этого они выбрали некоммуникабельный подход.

Разработчик не преминул указать на противоречивую издательскую политику компании, направленную на получение как можно большего количества денег. Bloc также упомянул о том, что в июне Rockstar удалила из GTA Online множество автомобилей, которые достались только пользователям подписки GTA+.

Я надеюсь, что все, кому понравился этот мод, будут вспоминать об этом несправедливом поступке Take-Two каждый раз, когда услышат новости о Rockstar. Вместо того чтобы преследовать моддеров, им следует сосредоточиться на создании достойных ремейков с более выгодными ценами или перестать удалять автомобили из Online, чтобы затем продавать их игрокам.

Bloc подытожил всю ситуацию, процитировав слова представителей Rockstar Games (дочерней компании Take-Two) в 2022 году.

Я закончу этот пост словами Rockstar о моддинге и попрошу вас подумать, соответствуют ли эти действия их публичному заявлению от 2022 года: "Rockstar Games всегда верила в разумное творчество фанатов, и мы хотим, чтобы разработчики демонстрировали свою страсть к нашим играм".

Напомним, что на прошлой неделе Rockstar объявила о приобретении разработчиков популярных модификаций FiveM и RedM для ролевых серверов в GTA V и RDR2. Интересно, что несколько лет назад эта группа была забанена компанией.