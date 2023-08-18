Модер раскритиковал Take-Two: "Вместо удаления модов, они должны сосредоточиться на создании достойных ремейков"

Чтобы лучше понять сложившуюся ситуацию, необходимо вернуться на несколько дней назад, когда моддер по прозвищу Bloc выпустил модификацию Sentient Streets. Интересный проект разработчика, основанный на искусственном интеллекте, позволял разговаривать с NPC в Grand Theft Auto V. Игроку достаточно было подойти к любому жителю Лос-Сантоса и активировать соответствующую функцию - после этого он мог пообщаться с NPC по микрофону.
Несомненно, эта модификация могла бы очень положительно повлиять на игровой процесс. Могла, но, к сожалению, мы не сможем увидеть на её развитие, поскольку Take-Two приступила к попыткам удаления этого мода.
Создатель мода, упомянутого в начале статьи, решил предать все это дело огласке.
Вчера компания Take-Two Interactive отправила мне DMCA-страйк в связи с моим видеороликом, посвященным моду для GTA V, и YouTube немедленно удалил материал, не дав мне возможности объясниться. Причиной удаления видеоролика компанией Take-Two Interactive стало то, что я использовал в нем их программное обеспечение (Grand Theft Auto V). Никто из представителей Take-Two Interactive не связался со мной и не спросил ни о чем заранее, они просто удалили видео без объяснения причин. Два дня назад была также приостановлена работа моей учетной записи Netlify. Я использовал Netlify для размещения инструкции по установке мода. Конечно, я не должен судить без доказательств, поскольку Netlify не потрудилась дать никаких объяснений, но мне кажется, что эти два случая связаны.
Далее моддер добавил, что он пытался связаться с Take-Two, чтобы прояснить ситуацию. К сожалению, безрезультатно.
Я связался с заявителем по адресу электронной почты, указанному на YouTube (это был адрес электронной почты Take-Two), в надежде, что, возможно, произошло небольшое недоразумение или что они смогут прояснить причины инцидента. Возможно, это произошло автоматически, но факты указывают на намеренный ручной запрос на удаление в связи с нарушением авторских прав. Я также не получил никакого ответа. Похоже, что они просто атакуют мой мод со всех сторон.
Bloc выразил свое разочарование "враждебным отношением" компании и подчеркнул, что у них нет видимых причин для удаления мода. Создатель также задался вопросом, почему его проект был удален с YouTube за нарушение авторских прав, в то время как на сайте есть миллионы других видеороликов на тему GTA V.
Должен сказать, что меня, как человека, выросшего на серии Grand Theft Auto и наслаждавшегося всеми играми на протяжении многих лет, такое враждебное отношение ко мне и моду очень огорчает [...] Если бы в видео было что-то нарушающее авторские права (например, мои слова, миниатюра или что-то в описании и т.д.), я был бы рад обсудить это с контактным лицом Take-Two, если бы они просто написали мне письмо. Вместо этого они выбрали некоммуникабельный подход.
Разработчик не преминул указать на противоречивую издательскую политику компании, направленную на получение как можно большего количества денег. Bloc также упомянул о том, что в июне Rockstar удалила из GTA Online множество автомобилей, которые достались только пользователям подписки GTA+.
Я надеюсь, что все, кому понравился этот мод, будут вспоминать об этом несправедливом поступке Take-Two каждый раз, когда услышат новости о Rockstar. Вместо того чтобы преследовать моддеров, им следует сосредоточиться на создании достойных ремейков с более выгодными ценами или перестать удалять автомобили из Online, чтобы затем продавать их игрокам.
Bloc подытожил всю ситуацию, процитировав слова представителей Rockstar Games (дочерней компании Take-Two) в 2022 году.
Я закончу этот пост словами Rockstar о моддинге и попрошу вас подумать, соответствуют ли эти действия их публичному заявлению от 2022 года: "Rockstar Games всегда верила в разумное творчество фанатов, и мы хотим, чтобы разработчики демонстрировали свою страсть к нашим играм".
Напомним, что на прошлой неделе Rockstar объявила о приобретении разработчиков популярных модификаций FiveM и RedM для ролевых серверов в GTA V и RDR2. Интересно, что несколько лет назад эта группа была забанена компанией.
Если персонажи будут проявлять агрессию или расизм, это может ударить по имиджу компании. А на мододелов и игроков как обычно им плевать
Походу перед выходом ГТА 6 будут все зачищать
Без Дэна Хаузера будет ли шедевр?
А с take two никогда иначе и не было. Сначала страйки, разбирательства и обращения в суд, одновременно с игнорированием второй стороны. Затем поднимается недовольство, они так и быть бросают кость со стола, выходят на контакт и все равно не слышат ничего за звоном своих кошельков. Отдельный вопрос про имидж, если в игре ИИ начнет неприкрытый расизм. Хотя в той же ГТА5 его и так с лихвой. Однако, мне было бы интересно взглянуть на такое поведение NPC. А вот обиженкам не очень...
cockstar как всегда
видно в гта6 общение с нпц будет сделано в разы хуже за миллионы, чем сделал один фанат бесплатно
Капиталисты.
по делу
Они такие, какими их сделали игроки
GTA: 3, Vice City, San Andreas ремейки хочу полноценные а не ремастеры как которые вышли 2021 а именно с нуля ремейки этих серии гта нужно делать!
Когда-нибудь кто-нибудь найдёт на них управу на этих из Тэйк-тво. Они получаются уже против модов на ГТА 5.
Какая управа? Они владеют франшизой, что ты несёшь..
Каких ещё ремейков? Никаких ремастеров и ремейков чтобы я больше не видел! Демейки только разрешаю..
Чувак базу выдал.
Либо идея мода уже у них на карандаше, либо решили лицензировать себе такую тему. А зачем? Что бы было. И не факт, что когда-нибудь это появится в их играх.
Rockstar - компания, которая 25 лет разрабатывает игры и ведет бизнес. У них сумасшедший оборот. На их акциях ничего абсолютно не скажется и не повлияет, любой гнев комьюнити, любая пандемия и т.п. Им все равно. У них невероятный оборот. 25 лет на рынке, это означает, стабильность. Ну то есть компания не ощутит просадку в акциях даже на 10-20% Они на GTA 5 и RDR 2 столько заработали, что могут даже просто перестать выпускать игры, но средств с заработанных прошлых игр хватит им хвати покрывать расходы и зарплаты сотрудников десятилетиями. Вы не представляете что это за суммы в более 10 миллиардов долларов только с GTA 5. Эта корпорация любым своим новым проектом усаживает всех на жопу. Поэтому им вся эта критика побоку. GTA 6 Зельнику и вообще Rockstar принесет столько денег. Что про финансовую стабильность своих родных и близких руководство Rockstar и инвесторы забудут на 20 лет вперед минимум.
Да, ещё это ебать какая безответственная шарашкань, в мире, где они существуют, твое возвышение этой компании звучит ну не сказать что исчерпывающе и серьезно. Рокстар не самая богатая компания, и далеко не в топах, только потому что у нее идёт большой поток и отток средств, не значит что она невъебически какая. Она в своей цепи пищевого круговорота. И она уже давно доказала что в этой цепи она готова предложить свое очко издателям и компаниям даже чуть крупнее. А ещё она показала свою невнимательность и незаинтересованность ни к комьюнити, ни к онлайн проектам, ни к проектам последнего времени, а это ГТА 5 онлайн, реобосратсеред тройки первых ГТА, и конечно же ГТА 6. "Стабильная компания, которая 25 лет на рынке, и которая не чувствуют просадки", сегодня в посмешище. Дала какому-то фуфелу слить билды будущего проекта и даже не среагировать оперативно.
А что они должны были спросить? Можно ли им удалить видео? Это их интеллектуальная собственность. Захотели - удалили. У этих ютуберов такое эго огромное, с какого перепугу они вообще с ним общаться должны. Ты же тупо на их игре зарабатываешь. Взаимовыгоды никакой абсолютно нет, франшиза и так одна из самых популярных была, когда даже интернета не было, так что можно вообще рот не открывать про "бесплатную рекламу". Плюс AI мод только хуже им сделает в плане репутации.
Жесть, какая уже у них цензура на западе, чуть что сразу удалят все твои аккаунты, видосы позаблокируют, а главное без объяснения причин. А если учесть вклад человека, то вообще выглядит предательством по отношению к нему, эгоисты чертовы.
1. Им этот "вклад" на**й не нужен.
2. С какого перепугу компания должна нести ответственность за какого-то рандомного человека, который использует их интеллектуальную собственность в своих целях? Ты можешь называть это цензурой сколько хочешь, но это защита их репутации.
То есть удаление контента пошло на пользу репутации?
Это называется превентивные меры. Им пофиг на кучку задротов, им важнее чтобы все соц сети с нормисами не были завалены расистскими/политическими AI Npc из гта.
эта "кучка задротов" как раз и использует их продукты
В своей массе эта кучка задротов и купит потом игру, невзирая на образ мистера Зло издателя/разработчика. Так работало и так будет работать всегда
Ясен буй.