Появились слухи о добавлении GTA 5 в библиотеку PC Game Pass

Появились слухи о возможном возвращении GTA 5 в семейство Game Pass, на этот раз для пользователей ПК. Источником этой информации стал инсайдер под ником Tez2. При этом важно отметить, что запуск игры будет осуществляться через фирменный лаунчер Rockstar Games.

Тем не менее, стоит помнить, что пока это лишь слухи. Ни Rockstar Games, ни Microsoft официально не подтвердили эту информацию. Поэтому фанатам GTA остаётся лишь ждать и надеяться на скорые официальные анонсы.

Для многих геймеров эта новость может показаться дежавю. И не зря: GTA 5 уже была частью экосистемы Game Pass, но только для пользователей Xbox. Однако в январе текущего года игра покинула сервис.