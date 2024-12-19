Праздничные мероприятия вернутся в GTA Online до 1 января 2025 года

Праздники возвращаются на улицы Лос-Сантоса, и игроки снова смогут насладиться праздничными событиями в GTA Online.

С 19 декабря по 1 января вас ждет множество событий, в которых можно поучаствовать, а также множество наград, которые можно получить. Конечно, есть и совсем недавно добавленное обновление GTA Online: Agents of Sabotage, в которое вы можете погрузиться, опробовав новые транспортные средства правоохранительных органов для покупки, а также совершенно новый штаб, который можно сделать своим.

В сегодняшнем обновлении есть несколько возвращающихся сезонных событий, в которые вы можете погрузиться. Это включает возвращение Gooch, Weazel Plaza Shootout и Yeti Hunt. Участвуя в этих событиях, вы можете получить отличные награды, такие как костюм Yeti, костюм Gooch, костюм Snowman и многое другое. Костюмы — это не единственное, что вы сможете получить, так как теперь есть двойной пассивный доход от швейной фабрики и двойные вознаграждения за доставку пиццы и работу диспетчера, если вы чувствуете, что вам нужно заработать большие деньги, чтобы пережить праздничный сезон.

Вы также можете получить утроенное количество GTA$ и RP, приняв участие в Entourage (Festive Remix). В дополнение к этому, вы можете получить награды, такие как отделка Snowman для Combat Pistol, отделка Skull Santa для Special Carbine и отделка Santa's Helper для Heavy Sniper, если вы выполните испытания, поставленные для вас в Entourage.

В духе щедрости и дарения в праздничный сезон все игроки GTA Online получат бесплатный праздничный подарок. Он включает в себя зимний праздничный комбинезон, ожерелье с оленем, пусковые установки для фейерверков, броню и многое другое. Все это совершенно бесплатно и определенно стоит того, чтобы заполучить его, если вы хотите посеять хаос на улицах Лос-Сантоса, при этом выглядя так, будто вы в праздничном настроении.

Конечно, в GTA Online есть еще много всего интересного на время праздников, включая тестовые заезды и призовые заезды LS Car Meet, а также солидные скидки в Gun Van. Те, кто подписан на GTA+, также получат бесплатное транспортное средство, наряд и ранний доступ к совершенно новому оружию в Gun Van.