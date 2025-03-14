Rockstar официально разрешила моды для Grand Theft Auto 5

Rockstar Games сделала большой шаг навстречу сообществу моддеров, официально разрешив создание модификаций для GTA 5. Компания объявила о сотрудничестве с разработчиками FiveM — платформы, ставшей основой для самых популярных ролевых серверов.

Ранее Rockstar не поощряла модификации, однако со временем разработчики стали прислушиваться к энтузиастам, которые активно развивают игру. Теперь студия не только поддерживает моддинг, но и предоставит официальные инструменты для его развития.

В 2023 году Rockstar выкупила права на платформу Cfx.re, используемую для создания RP-серверов. А теперь, с выходом GTA 5 Enhanced, компания выпустила официальный плагин, который облегчит процесс модификации. Это позволит геймерам и моддерам расширять игровые возможности, добавлять новые механики и делать игру еще более разнообразной.