Rockstar официально разрешила моды для Grand Theft Auto 5

Rockstar Games сделала большой шаг навстречу сообществу моддеров, официально разрешив создание модификаций для GTA 5. Компания объявила о сотрудничестве с разработчиками FiveM — платформы, ставшей основой для самых популярных ролевых серверов.
Ранее Rockstar не поощряла модификации, однако со временем разработчики стали прислушиваться к энтузиастам, которые активно развивают игру. Теперь студия не только поддерживает моддинг, но и предоставит официальные инструменты для его развития.
В 2023 году Rockstar выкупила права на платформу Cfx.re, используемую для создания RP-серверов. А теперь, с выходом GTA 5 Enhanced, компания выпустила официальный плагин, который облегчит процесс модификации. Это позволит геймерам и моддерам расширять игровые возможности, добавлять новые механики и делать игру еще более разнообразной.
При этом недавно прикрыли мод, ремейкающий вайс сити
Ремейк отличный вышел. Квадратные руки - то чего все ждали.
нет, скриптхук все еще сторонняя прога без которого не идут скриптовые моды
Как сказала бы белка: "Раздуплились!".
прогнулись
ну и чудеса то
А что с вайс сити некстген?
это не мод, это какой-то не оф.ремейк нак уй
После стольких судов и страйков?
Готовятся к выходу ГТА 6, чтобы сразу забить на пятерку))
не забьют, а если бы забили, они и так в нее за 10+ лет вложили сколько никто не вкладывает в свои игры.
и понеслась , надеюсь rtx remix сюда зайдет
Ну, учитывая реакцию и качество ремейка ничего удивительного к тому же возраст оригинала. И, тем более что это не первая косметическая операция у него по омоложению. Скорей последняя. Ну и главное насколько модифицирования будет разрешено, а то может по факту загончик сделают и все.
И двадцати годков-то не прошло..
Проснулись спустя № Кол-во лет.
С одной стороны хорошо - больше кастомизации. С другой, как бы не пошли по пути Бетхезды, когда игрокам-фанатам приходиться доделывать игру.
новость же к 5-ке только отношение имеет, там и так всё доделано, да и не рокстаровский это подход к играм
Трампик порешал,жаль(
Шел 2к25 год
И как там в вашем 200025 году?
Норм. Денег нет, но все еще держимся
нищета будет и через 1к лет нищетой, учитесь быть успешнее , не зря говорят: - нищета плодит нищету.
Шел 2025 год,все еще не понимаю зачем менять в «2025» ноль на буку «к». Так круче или что?
судя по твоему железу, ты многого не понимаешь)