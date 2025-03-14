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Grand Theft Auto 5 17.09.2013
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
9.2 33 869 оценок

Rockstar официально разрешила моды для Grand Theft Auto 5

butcher69
Новости

Rockstar Games сделала большой шаг навстречу сообществу моддеров, официально разрешив создание модификаций для GTA 5. Компания объявила о сотрудничестве с разработчиками FiveM — платформы, ставшей основой для самых популярных ролевых серверов.

Ранее Rockstar не поощряла модификации, однако со временем разработчики стали прислушиваться к энтузиастам, которые активно развивают игру. Теперь студия не только поддерживает моддинг, но и предоставит официальные инструменты для его развития.

В 2023 году Rockstar выкупила права на платформу Cfx.re, используемую для создания RP-серверов. А теперь, с выходом GTA 5 Enhanced, компания выпустила официальный плагин, который облегчит процесс модификации. Это позволит геймерам и моддерам расширять игровые возможности, добавлять новые механики и делать игру еще более разнообразной.

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Комментарии: 26
Ваш комментарий
prorock

При этом недавно прикрыли мод, ремейкающий вайс сити

13
Stepan Bratuhin

Ремейк отличный вышел. Квадратные руки - то чего все ждали.

1
rei_nyasha

нет, скриптхук все еще сторонняя прога без которого не идут скриптовые моды

1
Deathdoor
1
RomkaNeVeR1N

Как сказала бы белка: "Раздуплились!".

0
WarCraf4er

прогнулись

0
Rorschach93

ну и чудеса то

0
UnnoticedCarissa

А что с вайс сити некстген?

0
Лидер Assassin

это не мод, это какой-то не оф.ремейк нак уй

0
WarCraf4er

После стольких судов и страйков?

0
AndrewSolt

Готовятся к выходу ГТА 6, чтобы сразу забить на пятерку))

0
Лидер Assassin

не забьют, а если бы забили, они и так в нее за 10+ лет вложили сколько никто не вкладывает в свои игры.

0
matrixua

и понеслась , надеюсь rtx remix сюда зайдет

0
Egik81

Ну, учитывая реакцию и качество ремейка ничего удивительного к тому же возраст оригинала. И, тем более что это не первая косметическая операция у него по омоложению. Скорей последняя. Ну и главное насколько модифицирования будет разрешено, а то может по факту загончик сделают и все.

0
Imnogamer

И двадцати годков-то не прошло..

-1
Maxthon80

Проснулись спустя № Кол-во лет.

-1
yariko ookami

С одной стороны хорошо - больше кастомизации. С другой, как бы не пошли по пути Бетхезды, когда игрокам-фанатам приходиться доделывать игру.

-2
Medu3a

новость же к 5-ке только отношение имеет, там и так всё доделано, да и не рокстаровский это подход к играм

0
xXHASLXx

Трампик порешал,жаль(

-2
HellowRainbow

Шел 2к25 год

-3
GraF68ru

И как там в вашем 200025 году?

0
HellowRainbow GraF68ru

Норм. Денег нет, но все еще держимся

0
Лидер Assassin HellowRainbow

нищета будет и через 1к лет нищетой, учитесь быть успешнее , не зря говорят: - нищета плодит нищету.

-2
koles47

Шел 2025 год,все еще не понимаю зачем менять в «2025» ноль на буку «к». Так круче или что?

2
Лидер Assassin koles47

судя по твоему железу, ты многого не понимаешь)

-2